Clayface, la película del villano de Batman, ya tiene protagonista

La cinta que prepara DC sobre Clayface, el icónico villano de Batman, ya ha encontrado a su protagonista. Y ha sido el propio James Gunn (que, junto a Peter Safran es presidente y director ejecutivo de DC Studios) quien ha anunciado que Tom Rhys Harries será el encargado de dar vida a la temible criatura hecha de barro.

"Después de una larga y exhaustiva búsqueda, por fin tenemos a nuestro Clayface del DCU: Tom Rhys Harries. Tanto Matt Reeves como yo nos quedamos alucinados con este tipo, y estamos deseando que veáis esta película", escribía el cineasta en su cuenta de X, antes Twitter, revelando así que el fichaje no solo contaba con su beneplácito, sino también con el del director de The Batman, que ejercerá de productor en la cinta.

