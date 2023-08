Christopher Nolan recortó 30 días el rodaje de Oppenheimer para ahorrar dinero y construir Los Alamos

MADRID, 30 Ago. (CulturaOcio) -

Christopher Nolan sigue arrasando en los cines con Oppenheimer, que ya ronda los 800 millones de dólares en taquilla siendo una de las películas más taquilleras del año. Y pese a la envergadura del proyecto, el cineasta, que había planeado un rodaje más largo para su relato sobre la figura del padre de la bomba atómica, fue capaz de recortar la filmación en 30 días para redistribuir parte del presupuesto en el diseño de producción.

Con Oppenheimer, Nolan consiguió rodar en tiempo récord la película protagonizada por Cillian Murphy. Fue el pasado mes de julio cuándo el actor reveló en declaraciones al podcast WTF, que habían filmado la película en "57 días". Todo un logro desde luego para el realizador británico que inicialmente había planeado un rodaje más largo para Oppenheimer.

Ahora es la diseñadora de producción, Ruth De Jong quien en una reciente entrevista con el podcast Team Deakins asegura que Nolan fue capaz de suprimir 30 días de filmación para redistribuir parte del presupuesto y destinarlo al diseño de los sets de rodaje. "Era como una indie de 100 millones de dólares. Esto no es Tenet. Chris quería rodar por todo Estados Unidos... Ya solo los billetes de avión y el equipo de rodaje son caros. Por no hablar de lo que tenía que construir en Los Álamos, que no existía. Ahí es donde realmente pensé que era imposible", confesó.

Fue entonces cuando De Jong recordó lo que Nolan le dijo: "'Olvídate del dinero. Vamos a diseñar lo que queremos'. Y eso es lo que hicimos, y cuándo la construcción presupuestó por primera vez mi ciudad era de 20 millones de dólares", señaló la diseñadora.

"Chris estaba en plan, 'sí, no. Para'. Teníamos una maqueta blanca gigantesca, y empecé a sacar edificios de ella, por no mencionar que queríamos rodar en Nueva York, Nueva Jersey, Los Ángeles y Nuevo México", concluye De Jong, más que agradecida por la atenta mirada de Nolan al departamento de producción tras reasignar parte del presupuesto para construir los decorados de Oppenheimer.

Sin embargo, con la película protagonizada por Murphy, junto a Robert Downey Jr., Matt Damon y Florence Pugh, entre muchos otros, ya en cines y convertida en un fenómeno de taquilla, Nolan se mantendrá alejado temporalmente de cualquier proyecto, ya sea como guionista o director. Al menos, hasta que concluyan las huelgas convocadas por los sindicatos de guionistas y actores de Hollywood.