Los desnudos de Florence Pugh en la escenas de sexo de Oppenheimer, censurados con CGI en varios países

MADRID, 25 Jul. (CulturaOcio) -

En Oppenheimer, Christopher Nolan ha incluido algunas escenas de sexo entre Jean Tatlock, el personaje interpretado por Florence Pugh, y el protagonista de la película encarnado por Cillian Murphy. Estos desnudos, que han generado cierta polémica al ser tachados de innecesarios dentro de la trama, han sido censurados en varios países. Pero en lugar de eliminar las secuencias, como solía ocurrir en este tipo de casos, la censura esta vez ha sido más 'creativa' usando como herramienta la tecnología CGI.

Así, a través de las redes sociales algunos espectadores han denunciado el mecanismo de censura que se ha empleado para dichas escenas en India y varios países de Oriente Medio. En ellas, Pugh no aparece desnuda, sino que con ordenador se ha creado un vestido negro que cubre su cuerpo.

A censored version of ‘OPPENHEIMER’ is being screen in several countries, with a CGI black dress covering Florence Pugh. pic.twitter.com/3SXea7pbCt