Cillian Murphy (Oppenheimer) revela la otra película de Christopher Nolan que querría protagonizar

Cillian Murphy es el protagonista de Oppenheimer, una cinta con la que ya suena como favorito para los Oscar y que podría valerle su primera estatuilla. Se trata de la sexta película de Christopher Nolan en la que participa, aunque hay un largometraje en el que no apareció y que le habría gustado sumar a su filmografía.

Además de en Oppenheimer, Murphy también ha participado en Batman Begins, El caballero oscuro, El caballero oscuro: La leyenda renace, Origen y Dunkerque, pero en una entrevista concedida a The Independent ha confesado que le habría gustado trabajar en Interstellar. "Adoro Interstellar porque me parece muy emotiva. Recuerdo haberla visto en el cine cuando tenía niños pequeños. Simplemente tuvo un gran impacto en mí. Me rompió el corazón. Me encanta ver sus películas cuando no aparezco en ellas porque no tienes que preocuparte por el tamaño de tus orejas o lo que sea", admitió el intérprete, que aseguró que Nolan había elegido a la "gente adecuada" para el filme.

"En un futuro indeterminado, las condiciones que hacen posible la vida en la Tierra están llegando a su fin. Un grupo de científicos y exploradores se embarca en un viaje espacial para encontrar algún lugar que pueda reemplazar a la Tierra y convertirse en el nuevo asentamiento de la especie humana", reza la sinopsis de Interstellar, que se puede ver en España en HBO Max y Movistar+.

Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain, Michael Caine, Ellen Burstyn, Timothée Chalamet y Matt Damon, entre otros, protagonizaron la producción de 2014, que se llevó el premio Oscar a los mejores efectos especiales. Además de dirigir la película, Christopher Nolan escribió el guion junto a su hermano, Jonathan Nolan.