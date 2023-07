¿Hay escena post-créditos en Oppenheimer de Christopher Nolan?

MADRID, 20 Jul. (CulturaOcio) -

Con independencia de su acogida, el estreno de una película de Christopher Nolan es, por derecho propio, uno de los acontecimientos cinematográficos del año. Y Oppenheimer no iba a ser menos. El público ya puede disfrutar de la cinta que relata la historia del padre de la bomba atómica y, teniendo en cuenta que el filme dura unas tres horas, no son pocos los que se hacen la misma pregunta: ¿Tiene Oppenheimer escena post-créditos?

Aunque son ya tradición en las películas y series de superhéroes (y casi religión dentro del Universo Cinematográfico Marvel) las escenas post-créditos no son una herramienta exclusiva de las producciones que están basadas en personajes de las grapas.

Así, aunque las secuencias durante o después de los créditos finales se hayan convertido ya en un clásico en las sagas de DC y, especialmente, en las de Marvel, también han estado presentes en filmes de otros muchos géneros y en otras franquicias como Star Wars, Fast and Furious, Toy Story, Jurassic World, Matrix, John Wick, Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones, Transformers e incluso en sagas de terror como Scream, The Conjuring o Insidious, que acaba de regresar a los cines.

Pero en el caso de la película protagonizada por Cillian Murphy, Robert Downey Jr. o Emily Blunt, la respuesta es negativa. Así que no, Oppenheimer no cuenta con escena postcréditos. Y es que, si incluso en su incursión en el cine de superhéroes con su trilogía de El caballero oscuro Nolan no incluyó secuencias durante los créditos finales, no iba a romper su tradición en este filme histórico.

Así que, tras los épicos y espectaculares 180 minutos que componen el metraje de Oppenheimer, el público podrá abandonar su butaca... o quedarse a difrutar unos instantes más de la grandiosa banda sonora de Ludwig Göransson, el compositor sueco que ya tomó el relevo de Hans Zimmer como músico de cabecera de Nolan en Tenet.