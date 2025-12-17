Nuevas imágenes de La Odisea de Nolan, que confirma el vil personaje de Robert Pattinson

MADRID, 17 Dic. (CulturaOcio) -

El 17 de julio de 2026 llegará a los cines La Odisea, la descomunal superproducción de Christopher Nolan que adapta el poema épico de Homero, con Matt Damon en el papel de Odiseo. Entretanto, ya ha salido a la luz nuevas imágenes del filme que han confirmado que Robert Pattinson dará vida a Antinous, uno de los principales y arrogantes pretendientes de Penélope, a la que interpretará Anne Hathaway en la película.

Tal y como puede verse en esta imagen publicada por Entertainment Weekly, Pattinson luce imponente en el papel de Antinous. En ella, la estrella de la saga Crepúsculo y Tenet aparece vistiendo un lujoso ropaje de cuero verde oscuro y una enorme capa y luciendo un regio porte y una mirada de furia contenida mientras se encuentra en presencia de otra figura en el interior de una sala palaciega.

Además, el medio también ha lanzado otras tomas que muestran, en dos de ellas, a Odiseo en un campamento junto a sus valientes hombres, a Penélope con su hijo Telémaco contemplando el mar y otra de Nolan en el set filmando una escena rodeado por varios extras.

El poema épico de Homero relata el viaje de diez años de Ulises/Odiseo, lleno de desafíos y monstruos, de regreso a Ítaca tras la Guerra de Troya. Asimismo, Antinous, hijo de Eupites, no solo es uno de los más crueles y violentos pretendientes de Penélope, sino que, disfrazado de mendigo, hostigó a Odiseo y conspiró para asesinar a su hijo Telémaco, al que encarnará Tom Holland en la cinta.

Sin embargo, tras su vuelta a Ítaca, Odiseo lo mata atravesándole la garganta con una flecha mientras bebía. Cabe recordar, además, que recientemente se filtró en redes un prólogo de seis minutos cuyas imágenes, que no tardaron en comenzar a ser eliminadas, brindaban unas épicas escenas de la batalla de Troya, a Jon Bernthal como el rey espartano Menelao y un primer vistazo al cíclope Polifemo.

Dirigida y escrita por Nolan, La Odisea cuenta con un presupuesto ronda los 250 millones de dólares, convirtiéndose en la cinta más cara del realizador y está grabada íntegramente en IMAX de 70 mm, el formato predilecto del director. El reparto del filme filme también cuenta con Zendaya, Lupita Nyong'o, Charlize Theron, Mia Goth, Elliot Page, Jon Bernthal, Samatha Morton, John Leguizamo, Cosmo Jarvis o Will Yun Lee, entre otros.