Nolan revela si dirigirá la nueva película de James Bond

MADRID, 25 Nov. (CulturaOcio) -

No es ningún secreto que Christopher Nolan es un fan confeso de las películas de James Bond. Y desde hace ya algún tiempo su nombre suena con firmeza para dirigir la nueva entrega de la saga. Pero no ha sido hasta ahora, que el propio cineasta ha revelado si dirigirá o no el próximo capítulo cinematográfico de 007.

El realizador ha reiterado en numerosas ocasiones que sus películas se han visto influenciadas constantemente por los filmes del espía británico con licencia para matar, que fue creado por Ian Fleming en 1953. Hace algunos años, incluso llegó a entablar conversaciones con Broccoli para dirigir una entrega de la franquicia.

De hecho, trabajó en el guion junto Neal Purvis y Robert Wade, dos de los guionistas al frente de la etapa de Daniel Craig como 007. Tras la despedida del actor con Sin tiempo para morir, muchos barajaron la posibilidad de que Nolan revitalizase la franquicia con una nueva película.

Sobre esto mismo se ha pronunciado el director británico en una reciente entrevista con Associated Press. Y asegura que “no hay nada de cierto en esos rumores”. Lo que, al menos, por el momento, descarta cualquier posibilidad de que vaya a poner su talento tras las cámaras al servicio de un nuevo filme de Bond en la gran pantalla.

Ya el pasado mes de julio le confesaba a Josh Horowitz en su podcast Happy Sad Confused, que tendrían que darse las circunstancias adecuadas para ello. “Cuando tienes un personaje como este, asumes una serie de limitaciones. Hay que tener la actitud adecuada. Tiene que ser el momento adecuado de tu vida creativa en el que puedas expresar lo que quieres expresar y profundizar dentro de los parámetros establecidos”, afirmó entonces Nolan. Eso sí, admite sentirse entusiasmado de poder abordar nuevos proyectos ahora que las huelgas de guionistas (WGA) y actores de Hollywood (SAG-AFTRA) han terminado.

...