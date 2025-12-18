Los jefes de Netflix visitan los estudios de Warner horas después del rechazo a la opa hostil de Paramount

Los jefes de Netflix visitan los estudios de Warner el mismo día que se rechaó la OPA de Paramount - ANDRE M. CHANG / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

MADRID, 18 Dic. (CulturaOcio) -

Tras pactar con Netflix una operación valorada en torno a 82.700 millones de dólares por los activos de Warner Bros. y HBO, el consejo de Warner Bros. Discovery ha rechazado la opa hostil de Paramount para hacerse con la compañía. El mismo día, los máximos ejecutivos del gigante del streaming, Ted Sarandos y Greg Peters, han visitado junto a David Zaslav, presidente de WBD, el emblemático complejo Warner Bros.

"Hoy, el CEO de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, dio la bienvenida a los co-CEO de Netflix, Ted Sarandos y Greg Peters, al histórico recinto de Warner Bros. Studio en Burbank para reunirse con líderes de toda la compañía", reza el pie de foto que acompaña a las imágenes que WBD ha distribuido a los medios de comunicación, según recoge Variety. Sarandos y Peters se han reunido con empleados y atendido a preguntas.

As the future of the studio hangs in the balance, Warner Bros. Discovery and Netflix leaders put on a show of force Wednesday afternoon when Netflix brass paid a visit to the Warner Bros. lot in Burbank, where WBD chief executive David Zaslav gave them a guided tour.… pic.twitter.com/Dg07ReFBc8 — Variety (@Variety) December 18, 2025

El viaje a Burbank ha coincidido con una jornada especialmente significativa dentro de la pugna por el futuro de uno de los pilares del Hollywood clásico. El consejo de WBD ha reafirmado su apoyo al acuerdo con Netflix y ha rechazado la última propuesta de Paramount Skydance. La oferta pública de adquisición rival, planteada directamente a los accionistas, proponía 30 dólares por acción en efectivo y aspiraba a hacerse con todo WBD, a diferencia de la transacción con Netflix, que se centra en el bloque de estudio y streaming y contempla un pago de 27,75 dólares por acción tanto en efectivo como en acciones.

"Tras una evaluación cuidadosa de la oferta pública de adquisición recientemente lanzada por Paramount, el Consejo ha concluido que el valor de la oferta es insuficiente, con riesgos y costes significativos impuestos a nuestros accionistas", ha explicado sobre el rechazo a Paramount en una declaración formal Samuel A. Di Piazza Jr., presidente del consejo de administración de WBD.

Di Piazza subraya que "esta oferta, una vez más, no aborda preocupaciones clave que hemos comunicado de forma constante a Paramount a lo largo de nuestra extensa interlocución y revisión de sus seis propuestas anteriores". "Confiamos en que nuestra fusión con Netflix representa un valor superior y más seguro para nuestros accionistas y esperamos materializar los beneficios convincentes de nuestra combinación", concluye.

Por su parte, Paramount Skydance ha defendido en una declaración pública recogida por The Guardian que "seguimos comprometidos con unir dos estudios icónicos de Hollywood para crear un líder global del entretenimiento único. Me ha animado la respuesta que hemos recibido de accionistas de WBD, que entienden claramente los beneficios de nuestra oferta". Pese a la nueva negativa, desde Paramount "seguiremos avanzando para materializar esta operación, que redunda en el mejor interés de los accionistas de WBD, de los consumidores y de las industrias creativas".

A su vez, en un comunicado difundido por PRNewswire, Sarandos ha indicado que "el consejo de Warner Bros. Discovery reafirmó que el acuerdo de fusión de Netflix es superior y que nuestra adquisición es el mejor resultado para consumidores, creadores, accionistas y la industria del entretenimiento en general". El CEO de Netflix ha reiterado que "estamos totalmente comprometidos a estrenar las películas de Warner Bros. en cines, con una ventana tradicional, para que el público de todo el mundo pueda disfrutarlas en la gran pantalla" y que "HBO seguirá centrada en la televisión de prestigio".

La defensa de las ventanas de exhibición responde a la preocupación sobre Netflix y su preferencia por el estreno directo en plataforma, pero en una carta a empleados citada por Reuters Sarandos y Peters insistieron que "no hemos priorizado las salas en el pasado porque ese no era nuestro negocio en Netflix. Cuando esta operación se cierre, estaremos en ese negocio".

"Netflix y Warner Bros. se complementan y nos ilusiona combinar nuestras fortalezas con su división cinematográfica para salas, su estudio televisivo de primer nivel y la marca icónica HBO", ha expuesto Sarandos al tiempo que Peters enmarca la operación como un salto de escala: "Al adquirir Warner Bros. podremos ofrecer a audiencias y creadores de todo el mundo aún más opciones, valor y oportunidades".

"Esta transacción es, en esencia, favorable al consumidor, a la innovación, al creador y al crecimiento. Juntos ofreceremos una selección todavía más amplia de grandes series y películas que el público podrá ver en casa y en cines, al tiempo que generamos valor a largo plazo para nuestros accionistas. Estamos deseando empezar este nuevo capítulo y seguir entreteniendo y deleitando a los fans de todo el mundo", apunta Peters.