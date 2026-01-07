Warner rechaza la última oferta de Paramount y dice que es "insuficiente" comparada con la de Netflix

Warner rechaza la última oferta de Paramount - KARLIS DZJAMKO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

MADRID, 7 Ene. (CulturaOcio) -

El pasado 5 de diciembre, Netflix cerraba un acuerdo histórico para la adquisición de Warner Bros. Discovery. A pesar de esto, Paramount Skydance, otra de las partes interesadas en la compra del legendario estudio de Hollywood, ha seguido presentando ofertas para hacerse con el estudio. Ahora, Warner Bros. Discovery ha rechazado su octava oferta, tildándola de "insuficiente" y remarcando la superioridad de lo acordado con Netflix.

En un documento presentado este miércoles ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), Warner Bros. Discovery ha asegurado que la nueva oferta "no es más favorable para los accionistas de WBD que la fusión con Netflix y sigue siendo insuficiente".

En una carta a sus accionistas, recogida por Variety el consejo de administración ha explicado haber determinado "por unanimidad" que "la oferta modificada de PSKY [Paramount Skydance] sigue siendo inadecuada, en particular debido al valor insuficiente que proporcionaría, la falta de certeza en la capacidad de PSKY para completar la oferta y los riesgos y costos que asumirían los accionistas de WBD en caso de que PSKY no completara la oferta".

Entre los factores a tener en consideración detallados en el texto se encuentra, por ejemplo, el hecho de que "WBD estaría obligada a pagar a Netflix una indemnización por rescisión de 2.800 millones de dólares" si decidiese abandonar el acuerdo de fusión, incurriendo en otros gastos.

En cuanto a si Paramount podría cerrar el acuerdo propuesto, el consejo de administración de Warner Bros. señala que "es una empresa con una capitalización bursátil de 14.000 millones de dólares que intenta una adquisición que requiere una financiación de deuda y capital de 94.650 millones de dólares, casi siete veces su capitalización bursátil total" y que, "para llevar a cabo la transacción, pretende incurrir en una cantidad extraordinaria de deuda incremental".

"La oferta de PSKY no es superior, ni siquiera comparable, a la fusión con Netflix", incide la carta a las accionistas, apuntando además que, a pesar de haber "proporcionado instrucciones explícitas sobre cómo mejorar cada una de sus ofertas", Paramount "ha seguido presentando ofertas" con muchas de las "deficiencias" señaladas, "ninguna de las cuales está presente en el acuerdo de fusión con Netflix".

"Vuestro consejo de administración negoció una fusión con Netflix que maximiza el valor y mitiga los riesgos de pérdida, y creemos unánimemente que la fusión con Netflix es lo mejor para ustedes. Estamos enfocados en avanzar en la fusión con Netflix para ofrecerles su gran valor", concluye el mensaje.