Chris Hemsworth hace saltar las alarmas con un inesperado tributo a Thor: ¿Su adiós a Marvel?

Chris Hemsworth debutó en el UCM como Thor en 2011 con su propia película en solitario y es uno de los intérpretes ya confirmados dentro del reparto de Vengadores: Doomsday, que llegará a las salas el 18 de diciembre de 2026. Queriendo celebrar el legado de su personaje, el actor ha publicado un vídeo tributo que lanzara Marvel hace unos años, una curiosa decisión que ha hecho preguntarse a muchos fans si no estará preparándose para decir adiós definitivamente al Dios del Trueno.

"Interpretar a Thor ha sido uno de los mayores honores de mi vida. Durante los últimos 15 años he empuñado a Mjolnir y luego a Stormbreaker como el Dios del Trueno, pero lo que lo ha hecho verdaderamente especial... ha sido compartirlo con todos vosotros", dice el australiano en su mensaje.

Chris Hemsworth has released a statement thanking Marvel fans for supporting him as Thor.



“Playing Thor has been one of the

greatest honors of my life. For the last 15 years I’ve held Mjolnir and then Stormbreaker as the God of Thunder, but what made it truly special… was… pic.twitter.com/oe6nAb3YPi