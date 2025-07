Chris Hemsworth enfrenta sus peores miedos en el tráiler de la temporada 2 de Sin límites: Una vida mejor

MADRID, 18 Jul. (CulturaOcio) -

El actor australiano Chris Hemsworth, conocido por interpretar a Thor en el Universo Cinematográfico Marvel, regresa con una nueva temporada de la serie documental Sin Límites. Los tres nuevos episodios llegarán a Disney+ el 15 de agosto y posteriormente se emitirán en National Geographic el 25 de agosto. En esta ocasión, el actor se enfrenta a tres desafíos que prometen formas reales e inmediatas de agudizar la mente y fortalecer el cuerpo.

"Yo siempre he trabajado mi forma física, pero ahora que he pasado los 40 me doy cuenta de que necesito trabajar mi cerebro tanto como mi cuerpo", explica Hemsworth en el avance del documental. "Me sumerjo de lleno en ciencia de vanguardia para descubrir tres poderosos secretos para tener una vida mejor", continúa el actor mientras se enseña parte del proceso de preparación de los retos.

A continuación se muestran imágenes de los tres desafíos que pondrán a prueba tres aspectos aterradores para el actor de Marvel Studios: el dolor, el miedo y el deterioro cognitivo. Primero pone a prueba su fortaleza mental cuando decide aprender a tocar la batería para una aparición estelar en un concierto de Ed Sheeran frente a 70.000 personas. "En el momento en el que salgo y veo lo grande que es este recinto, empiezo a pensar 'tengo que irme de aquí'", confiesa el intérprete en el tráiler.

El siguiente desafío será escalar una pared alpina de 180 metros en los Alpes suizos. De esta manera enseñará cómo la terapia de exposición y el estado de flow (hiperconcentración) pueden mejorar la salud mental y física, demostrando que asumir riesgos en la edad adulta puede conducir a una vida más feliz y saludable. "La clave para desbloquear estos beneficios para todos parece ser encontra los límites de nuestra zona de confort", dice Hemsworth mientras se muestran imágenes de cómo escala la pared.

Por último, el intérprete se trasladará a Corea del Sur para explorar distintos métodos para afrontar su dolor crónico de la mano del experto en dolor Dr. BJ Miller. "Crear esta serie ha sido una experiencia que cambió mi vida. He descubierto mucho sobre mi salud, mi resiliencia y lo que realmente significa vivir bien" afirmó Hemsworth en un comunicado.

"Espero que esta nueva temporada inspire al público a salir de su zona de confort y afrontar desafíos, porque el impacto que ha tenido en mí ha sido verdaderamente profundo", añade sobre el documental rodado en seis países durante dos años.

Sin límites con Chris Hemsworth: una vida mejor es una producción de Protozoa, Nutopia y Wild State para National Geographic. Tom Watt-Smith, Peter Lovering, Arif Nurmohamed y Jane Root son productores ejecutivos por parte de Nutopia. Darren Aronofsky y Ari Handel, creadores de Protozoa, regresan como productores ejecutivos, al igual que Chris Hemsworth, Ben Grayson y Brandon Hill por parte de Wild State. Por parte de National Geographic, Bengt Anderson y Simon Raikes son los productores ejecutivos.