En marcha Infiltrados en clase 3 con Channing Tatum, Jonah Hill y Ice Cube

Infiltrados en la universidad - MGM

MADRID, 17 Jun. (CulturaOcio) -

Más de una década después de que viera la luz Infiltrados en la universidad, la secuela de Infiltrados en clase, Channing Tatum, Jonah Hill y Ice Cube negocian su regreso para una tercera entrega de la saga. La franquicia cinematográfica está basada en la serie Nuevos policías (21 Jump Street), estrenada entre finales de los 80 y protagonizada por Jonny Depp.

Según informa Variety, la película, en la que Sony Pictures ya está trabajando, llevará por título en su versión original en inglés 24 Jump Street. Jonah Hill firma el guion junto a Meghan Malloy y Rodney Rothman, que será el encargado de dirigir la cinta.

La franquicia sigue a los agentes de policía Schmidt (Hill) y Jenko (Tatum), que se hacen pasar por alumnos de un instituto para desarticular una red de narcotráfico. En la secuela, los protagonistas se infiltran de nuevo entre estudiantes, pero esta vez, en un campus universitario.

Estrenada en 2012, Infiltrados en clase recaudó más de 200 millones de dólares a nivel global, mientras que su secuela, que vio la luz dos años después, sobrepasó los 300 millones en taquilla.

SEGUNDO INTENTO DE SACAR ADELANTE EL PROYECTO

En 2014, Sony Pictures ya intentó, junto a MGM y Original Film, sacar adelante una tercera entrega de la saga, que finalmente no llegó a materializarse. Por entonces, Tatum expresó sus dudas sobre volver a participar en la franquicia, llegando a decir en una entrevista a USA Today que "sería una salida fácil".

"La universidad era el siguiente paso lógico para nosotros. Teníamos que ir allí. No sé cuál es el siguiente paso después de la universidad. ¿Vamos a acabar con Enron? ¿O con el Gobierno en Washington? Me parece que todo eso es redundante", aseguró el actor.

Phil Lord y Chris Miller, que codirigeron las dos primeras entregas de la franquicia, trabajarán como productores junto a Neal H. Moritz en esta nueva película. Tatum y Hill también participan en la producción, junto con Reid Carolin y Matt Dines.