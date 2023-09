La boda secreta de Chris Evans, el Capitán América de Marvel y Alba Baptista, la Monja Guerrera de Netflix

MADRID, 11 Sep. (CulturaOcio)

En 2021 surgieron los primeros rumores sobre la relación entre Chris Evans, estrella del Universo Cinematográfico Marvel donde ha encarnado al Capitán América, y Alba Baptista, protagonista de la serie La monja guerrera. Tras confirmar su romance en 2022, la pareja ha dado un paso más y se ha casado en secreto.

Tal como revela Page Six, los intérpretes se casaron el pasado sábado 9 de septiembre. La pareja celebró una "ceremonia íntima" en su casa de Boston a la que asistieron "sus amigos y familiares más cercanos". El medio afirma que los invitados tuvieron que firmar acuerdos de confidencialidad y los teléfonos móviles no estaban permitidos. Según Page Six, entre los invitados estaban algunos actores de Marvel, como Jeremy Renner, Robert Downey Jr. o Chris Hemsworth.

Tras dejar varias pistas en Instagram, Evans y Baptista fueron fotografiados de la mano en Manhattan en noviembre de 2022. En enero de 2023, Evans compartió una imagen en stories de Instagram en la que hacía balance del año anterior y aparecía junto a Baptista, confirmando así los rumores.

"Chris y Alba van en serio", reveló una fuente a Us Weekly a principios de 2023. "Es el momento en el que más se ha comprometido él en mucho tiempo. Pasan la mayor parte del tiempo en su casa en Massachusetts y les encanta la vida tranquila allí, rodeados de naturaleza y lejos de los focos. Chris fue muy abierto y quiso tomarse su tiempo antes de sentar cabeza", agregó el informante.

Evans volverá a la gran pantalla con El negocio del dolor, cinta de David Yates que llegará a los cines el 27 de octubre. Además, participará en Red One junto a Dwayne Johnson. Por su parte, Baptista, además de la nueva temporada de La Monja Guerrera, tiene cuatro proyectos en el horizonte: Amelia's Children, Borderline, Bodyhackers y Dulcineia.