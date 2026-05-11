Pedro Almodóvar: "Ahora mismo Estados Unidos no es una democracia"

Archivo - March 17, 2026, Madrid, Spain: Pedro Almodóvar attended Amarga Navidad' (Bitter Christmas) - NACHO LOPEZ / ZUMA PRESS / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 11 May. (CulturaOcio) -

El director español Pedro Almodóvar ha criticado la falta de compromiso político en la última gala de los Oscar por la escasez de protestas contra la situación en Gaza y contra Donald Trump. "No hubo muchas protestas contra la guerra", ha señalado el director español, que cree que este silencio se debe al "miedo", ya que, a su juicio, ahora mismo "Estados Unidos no es una democracia".

En una reciente entrevista concedida a Los Angeles Times con motivo del estreno de su última película, Amarga Navidad, en el Festival de Cannes, el manchego cargó contra la última gala de los Oscar que consideró abiertamente apolítica en un año en el que la situación internacional demandaba, en su opinión, algo más del mundo del cine.

"No estoy señalando a nadie en particular, pero fue bastante llamativo ver la retransmisión de los Oscar, donde no hubo muchas protestas contra la guerra o contra Trump", ha señalado Almodóvar. "Quizá no fue el único, pero el único ejemplo real que recuerdo vino de un europeo, un amigo mío, Javier Bardem, que dijo directamente: 'Palestina libre'", afirma el director de Todo sobre mi madre, Volver o La piel que habito, que cree que ahora mismo en Hollywood "la gente está muy asustada".

En este punto, Almodóvar ha afirmado que "en este momento Estados Unidos no es una democracia". "Hay quien dice que quizá sea una democracia imperfecta, pero yo realmente no creo que Estados Unidos sea una democracia ahora mismo. Lo desgarrador e irónico es que la democracia ha dado lugar, a través del mecanismo de votación adecuado y correcto, a este tipo de régimen totalitario. Y es tanto una paradoja como algo increíblemente triste", ha señalado.

Almodóvar ya se había pronunciado en contra de Trump anteriormente, sobre todo en 2025 al recibir el Premio Chaplin en el Lincoln Center de Nueva York. El cineasta afirmó entonces que Estados Unidos estaba "gobernado por una autoridad narcisista, que no respeta los derechos humanos" y que Trump sería recordado como una "catástrofe".

ALMODÓVAR, SIN MIEDO A REPRESALIAS

Cuando Los Angeles Times le preguntó si temía las consecuencias que sus declaraciones pudieran tener para su carrera, Almodóvar respondió tajante: "En absoluto". "No tengo muchos miedos. En un sentido español generalizado, aquí no tenemos miedo de llamar a las cosas por su nombre. Tenemos un Gobierno que ha calificado lo de Gaza de genocidio y el pueblo español en general no tiene miedo de denunciar estas guerras por lo que son", ha dicho matizando que es consciente de que para él es "más fácil ser claro" respecto a estos temas, ya que es extranjero y trabaja fuera de Hollywood.

Las declaraciones de Almodóvar llegan tan solo días después de que el propio Javier Bardem afirmara en una entrevista concedida a Variety que ha perdido proyectos en Hollywood por apoyar a Gaza. "He escuchado cosas: 'Te iban a llamar para ese proyecto, pero ya no'. 'Esta marca te iba a pedir una campaña, pero ya no pueden'", reveló el ganador del premio de la Academia por No es país para viejos.

"Algunas personas pueden ponerte en una lista negra. No puedo decirte si eso es verdad o no. No tengo pruebas. Lo que sí sé con certeza es que hay gente nueva que te llama porque quiere contar contigo en sus proyectos", afirmó Bardem.

"No a la guerra y Palestina libre", fue lo que proclamó Bardem al subir al escenario del Dolby Theatre en la última edición de los Oscar, donde entregó el galardón a la mejor película internacional junto a la actriz Priyanka Chopra. Allí, el intérprete español lució una chapa con el lema "No a la guerra" y otra con el dibujo de Handala, un niño que simboliza la lucha del pueblo palestino contra la ocupación israelí.