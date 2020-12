¿Es Rogue One la mejor película de Star Wars?

MADRID, 20 Dic. (CulturaOcio) -

Se han cumplido cuatro años del estreno de 'Rogue One: Una historia de Star Wars', el primer largometraje spin-off en imagen real de la famosa saga de Lucasfilm. La cinta, dirigida por Gareth Edwards y protagonizada por Felicity Jones, Diego Luna, Ben Mendelsohn y Mads Mikkelsen, ha ido ganando adeptos con el paso del tiempo y son muchos fans los que la reivindican, llegando incluso a catalogarla como "la mejor entrega" de la franquicia, al menos en lo referente a las producidas desde que Disney compró Lucasfilm.

Aprovechando su aniversario, no son pocos los fans que han saltado a la palestra para defender la cinta en redes sociales. Y los comentarios muestran cómo el filme mantiene el cariño del público. "¿Podemos hablar sobre lo hermosa que es y cómo es la película de Disney de 'Star Wars' mejor?", comenta un seguidor.

"Es la mejor entrega de las producidas por Disney", insiste otro fan. "La única película que Disney logró hacer bien y que vale la pena ver hoy", agrega otra seguidora.

Rogue One is one of the greatest things to come out of the Disney Star Wars era. pic.twitter.com/EaQRlVEWS6 — peanut (@daisyjediridley) December 16, 2020

Rogue One IS the definitive Disney Star Wars movie. pic.twitter.com/05uNCTLEAJ — Krennic’s front desk guy (@OslonKrennic) December 16, 2020

The only good Disney Star Wars movie 😊💕 https://t.co/CdodCcbRix — Lebbertoxd (@InsaneLetterbox) December 16, 2020

Y es que, pese al escepticismo que provocó inicialmente, debido a narrar una historia paralela y situada cronológicamente poco antes de 'Una nueva esperanza', el filme ha conseguido ir revalorizándose con el paso de los años.

Happy 4 years to the best Disney Star Wars movie. Sorry I don’t make the rules here. pic.twitter.com/crT7q1iXRh — Joe (@thisislijoe) December 16, 2020

Ya 4 años del estreno de la joya de #RogueOne una película sumamente fantástica sobre los que dieron la vida por los planos de la estrella de la muerte y que nos regaló momentos y un final triste



La única película que #Disney logro hacerla muy bien y que vale la pena verla hoy. pic.twitter.com/lsPgMM9nQX — Cinéfila, Cinéfila (@cinefilafriki) December 16, 2020

Can we talk about how beautiful a movie Rogue One is and how it’s easily the best looking Disney Star Wars movie pic.twitter.com/xE6Mo6pLhL — Jake Frost🎄| Vote in Pinned | CEO of Cal Kestis | (@CalKcstis) December 16, 2020

Hoy cumple años Rogue One junto con the Last Jedi

imagínate ser un peliculón, de lo mejor de Star Wars y compartir cumpleaños con la oveja negra de la familia pic.twitter.com/CnQ559nqd8 — Sergio Alonso Torres Rizo (@Sealtori08) December 16, 2020

ive seen this movie way too many times but idc cause it is the best disney star wars #rogueoneday pic.twitter.com/5OL2KMktqN — nat ❄️ mando spoilers (@wazcskis) December 16, 2020

Cuatro años de este film único e irrepetible, donde las visiones de dos directores que no trabajaron juntos chocaron y navegaron sobre las necesidades del estudio para generar este accidente feliz.

Cuatro años donde las semillas del sacrificio han dado fruto.

Por los #RogueOne ❤ pic.twitter.com/ZnXu233nSE — Oscar Salas (@oscarsalas) December 17, 2020

Rogue One is the best Disney Star Wars film. I have spoken. pic.twitter.com/y0ovBp9Rkq — damo💫 (@MFDAMO) December 16, 2020

Es más, tanto sigue gustando 'Rogue One' que habrá un spin-off de la cinta, 'Andor', una serie precuela que estará protagonizada por Diego Luna, que retomará el papel de Cassian Andor y que se verá en Disney+ en 2022.