Buenas noticias para el remake de Los Inmortales con Henry Cavill

Henry Cavill recogerá el testigo de Christopher Lambert como Connor MacLeod en el remake de Los Inmortales (Higlander). Y el director de esta nueva versión, Chad Stahelski (John Wick), ha anunciado al fin, cuándo comenzará a rodar su adaptación de la mítica cinta dirigida por Russell Mullcahy (Teen Wolf) en 1986.

El pasado mes de abril, durante su paso por la CinemaCon celebrada en las Vegas Cavill ofreció detalles sobre el estado del proyecto. El antaño Superman de DC confirmó que es un fan confeso de la saga original y elevó el 'hype' de los fans al asegurar que nadie se sentiría defraudado con las escenas de acción del filme.

"Si pensabais que me habíais visto manejando la espada, aún no habéis visto nada. Os lo prometo", aseveró entonces el actor británico a quienes lo habían visto blandir la espada con gran soltura en tres temporadas de The Witcher. Y ahora, es el propio Stahelski quien ha dado nuevos e importantes detalles sobre el remake de Los Inmortales.

El realizador ha revelado en una entrevista con Collider cuándo arrancará la filmación de la cinta. "Empezaremos a rodar en enero, en Escocia, por eso voy justo después de salir. Voy el lunes a Escocia para cerrar las localizaciones definitivas", aseguró el cineasta escocés que deslumbró a crítica y público con sus tremendas y violentas coreografías en la trepidante saga de acción John Wick, protagonizada por Keanu Reeves.

Con Stahelski tras las cámaras, el punto fuerte del remake serán las secuencias de acción y los combates a espada que serán completamente rompedoras para resuciar la franquicia, que, tras varias secuelas y series sin demasiado éxito contó en 2007 con su último capítulo cinematográfico, Los inmortales: El origen. El filme, dirigido por Brett Leonard que fue un estrepitoso fiasco tanto de crítica como de público.

En la historia original, Lambert daba vida a un inmortal llamado Connor MacLeod. Junto a su mentor, Juan Ramírez Sanchez-Villalobos, al que interpretó el legendario Sean Connery, debía enfrentarse al peor de su especie, el despreciable y malvado El Kurgan, a quien puso rostro, Clancy Brown. Sin embargo, la cinta protagonizada por Cavill, no será un remake de dicha historia, sino una nueva aproximación a este universo que arrancó hace ya casi 40 años.