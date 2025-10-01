El remake de Los inmortales con Henry Cavill ficha a Jeremy Irons como un nuevo villano

MADRID, 1 Oct. (CulturaOcio) -

Aunque el inicio del rodaje del remake de Los inmortales, previsto para este septiembre, se ha visto retrasado hasta inicios de 2026 debido a una lesión de su protagonista, Henry Cavill, la cinta sigue sumando nombres a su reparto. El último fichaje que se ha dado a conocer ha sido el del multipremiado Jeremy Irons, ganador de un Oscar, un Emmy y un Tony, entre otros reconocimientos, que dará vida a un villano que no formaba parte de la cinta de 1986.

Según apunta The Hollywood Reporter, mientras que Dave Bautista encarnará a El Kurgan, el feroz y temible enemigo mortal de Connor McLeod que en el filme original interpretara Clancy Brown, el papel de Irons será el de un nuevo antagonista, el líder de los Vigilantes, una orden secreta que considera a los inmortales como una amenaza para la humanidad.

Si bien la orden de los Vigilantes no formaba parte de la película original, no es tampoco un concepto nuevo en la franquicia, pues ya apareció en la serie de 1992. En esta ficción, el inmortal Duncan MacLeod (Adrian Paul), acababa entablando amistad con el Vigilante que seguía sus pasos, Joe Dawson (Jim Byrnes).

Mientras que la mayoría de Vigilantes se limitaban a observar, un grupo, los Cazadores, tomaba una posición más activa, buscando directamente la destrucción de los inmortales. Por otro lado, la orden también construyó un Santuario, un refugio para inmortales que se mostraba en el filme del 2000 Los inmortales: Juego final.

Aparte de Cavill como Connor MacLeod, Bautista como El Kurgan y Irons como el misterioso Vigilante, forman parte del reparto del remake de Los inmortales dirigido por Chad Stahelski: Karen Gillan como la esposa de MacLeod en el pasado, Marisa Abela como el interés amoroso de MacLeod en la época actual, Djimon Hounsou como un inmortal de África, Russell Crowe como el espadachín Juan Sánchez Villa-Lobos Ramírez, mentor del protagonista y Max Zhang y Drew McIntyre.