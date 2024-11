Bruce Springsteen visita a Jeremy Allen White en el set del biopic Deliver Me From Nowhere

MADRID, 5 Nov. (CulturaOcio) -

Deliver Me From Nowhere es el título del biopic de Bruce Springsteen, un filme que ya está en pleno rodaje. Jeremy Allen White dará vida al cantante, que se acercó al set para conocer al actor protagonista.

Springsteen y Allen White fueron fotografiados en Bayonne, Nueva Jersey, el 4 de noviembre mientras el actor y el director Scott Cooper filmaban una escena en lo que parece el parking de un concesionario de coches. Springsteen y Allen White fueron vistos abrazándose y mirando algunos coches clásicos, incluido un Chevrolet Z28 Camaro, que Springsteen dijo que fue el primer coche que compró.

🤝 Bruce Springsteen y Jeremy Allen White en el set de rodaje de la próxima película biográfica del cantante, "Deliver Me From Nowhere".

🎬 La cinta contará la historia del viaje artístico de Springsteen en la creación de 'Nebraska', álbum que muchos consideran su mejor trabajo. pic.twitter.com/BAVCeWvPCs — Doctor Music (@DoctorMusicTuit) November 5, 2024

La película es una adaptación de Deliver Me From Nowhere: The Making of Bruce Springsteen's Nebraska, libro de Warren Zanes, y narra cómo vio la luz Nebraska, el emblemático disco del artista lanzado en 1982.

El rodaje se llevará a cabo principalmente en Nueva Jersey, estado natal de Springsteen, y Nueva York, así como en Los Ángeles. La película llegará a los cines el próximo año. Según Variety, tanto el cantante como su representante, Jon Landau, están muy involucrados en el largometraje. El pasado mayo, el medio aseguró que Jeremy Strong, actor conocido por su trabajo en Succession, estaba en negociaciones para encarnar a Landau, aunque por el momento no se ha confirmado su participación.

Más allá de Allen White, el elenco incluye a Stephen Graham como el padre de Springsteen, Paul Walter Hauser como el técnico de guitarra Mike Batlan y Odessa Young.

"Nebraska de Bruce Springsteen ha moldeado profundamente mi visión artística. La descripción cruda y sin adornos que hace el álbum de las pruebas y la resiliencia de la vida tienen un profundo impacto en mí. Nuestra película pretende capturar ese mismo espíritu, llevando a la pantalla la convincente narrativa de Warren Zanes sobre la vida de Bruce con autenticidad y esperanza, rindiendo homenaje al legado de Bruce en una experiencia cinematográfica transformadora", declaró Cooper en un comunicado.