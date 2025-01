MADRID, 3 Ene. (CulturaOcio) -

La vida de Bruce Springsteen saltará a la gran pantalla en Deliver Me From Nowhere, biopic dirigido por Scott Cooper. Jeremy Allen White interpretará al cantante en el filme que narrará cómo fue la grabación del álbum Nebraska. El pasado mes de noviembre, Springsteen visitó a White en el rodaje y ahora el vocalista ha compartido su opinión sobre las dotes musicales del protagonista de The Bear.

"Canta muy bien", aseguró Springsteen en una entrevista con SiriusXM en la que calificó a Allen como "un actor tan fantástico que te enamoras de él". "Él hace una interpretación de mí que creo que los fans reconocerán profundamente y simplemente ha hecho un gran trabajo, así que me divertí mucho estando en el set cuando pude ir", señaló.

Jeremy Strong como el mánager Jon Landau, Paul Walter Hauser como el técnico de guitarra Mike Batlan, Stephen Graham como el padre de Springsteen y Odessa Young, entre otros, completan el elenco. "Es un reparto tremendo. El elenco de la película es maravilloso, por lo que es muy emocionante", añadió.

La película es una adaptación de Deliver Me From Nowhere: The Making of Bruce Springsteen's Nebraska, libro de Warren Zanes. Además de dirigir, Cooper es autor del guion, y es que el realizador ha afirmado que el disco Nebraska "moldeó profundamente" su visión artística, además de haber tenido un "profundo impacto" en su vida.

Deliver Me From Nowhere, que llegará a los cines en 2025, no es el primer largometraje que se realiza sobre la enorme influencia cultural del cantante. En 2019, Gurinder Chadha transformó las memorias del periodista británico Sarfraz Manzoor, Greetings from Bury Park, en una conmovedora película titulada Blinded by the Light, que narra cómo la música de Springsteen ayuda a un adolescente británico de ascendencia paquistaní a encontrar su identidad.