Brittany Snow se une a Sydney Sweeney en la secuela de La asistenta - CONTACTO

MADRID, 5 Ago. (CulturaOcio) -

Brittany Snow, actriz conocida por sus papeles en The Hunting Wives, La bestia en mí, X o Dando la nota, se ha sumado al reparto de la secuela de La asistenta, The Housemaid's Secret (El secreto de la asistenta, en español), que vuelve a contar con Sydney Sweeney como protagonista.

La cinta adaptará el segundo libro de la saga de La asistenta, escrita por Freida McFadden. La trama sigue a Millie (el personaje de Sweeney) quien, tras su experiencia con los Winchester, acepta un nuevo empleo en la casa de un matrimonio adinerado, encarnado por Kirsten Dunst y Paul Anthony Kelly. No obstante, tal y como ocurriera en la primera entrega, la pareja esconde oscuros secretos y, en esta ocasión, Millie ni siquiera puede ver a la señora de la casa.

En cuanto a Snow, la actriz interpretará a Marybeth, una recepcionista de la empresa del marido.

LA SECUELA DE LA ASISTENTA YA ESTÁ EN MARCHA

Está previsto que el rodaje de The Housemaid's Secret comience a finales de este año, de cara a un estreno fijado para el 17 de diciembre de 2027. Paul Feig volverá a ejercer como director y Rebecca Sonnenshine, que fue la encargada de adaptar la primera novela, retomará sus labores de guionista.

Con una recaudación de 400 millones de dólares a nivel mundial, La asistenta se convirtió en la cinta más taquillera de la carrera de Feig. Además de con Sweeney, el filme contó en su elenco con Amanda Seyfried, Michele Morrone y Brandon Sklenar, entre otros.

Aunque no se haya confirmado una tercera película de La asistenta, la saga literaria sí cuenta con un título más, La asistenta te vigila.