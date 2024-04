Brian Cox afea el trabajo de Joaquin Phoenix en Napoleón: "Espantoso"

MADRID, 18 Abr. (CulturaOcio) -

Joaquin Phoenix está considerado uno de los mejores actores de su generación. Pero el ganador del Oscar por Joker también cuenta con detractores... y muy duros. Es el caso de Brian Cox. El protagonista de Succession ha compartido recientemente sus impresiones sobre la última película de Ridley Scott, Napoleón, y tiene una opinión muy negativa de la interpretación de Phoenix como el caudillo galo.

"Terrible, está terrible. Una actuación realmente mala de Joaquin Phoenix. Es realmente espantosa. No sé en qué estaba pensando. Creo que es totalmente culpa suya y no creo que Ridley Scott le ayudara mucho", afirmó Cox que, a sus 77 años, no duda en afirmar que él hubiera hecho mejor trabajo.

"Yo lo habría interpretado mucho mejor que Joaquin Phoenix, te lo aseguro. Puedes decir que es un buen drama... pero estarías mitiendo", continúa Cox en declaraciones durante su paso por el HistFest del Reino Unido recogidas por The Standard en las que califica de "absurda" la interpretación de Phoenix.

No es la primera vez que Cox critica a otros actores. En sus memorias cargó duramente contra varias estrellas como Johnny Depp, Michael Caine, Steven Seagal o Quentin Tarantino y también criticó Jeremy Strong, su compañero en Succession, por su método de trabajo. "Es jodidamente molesto. No me hagas entrar en detalles", afirmó.

Tras su estreno en cines en noviembre del pasado año, Napoleón recaudó 221 millones de dólares en todo el mundo con un presupuesto de producción de 200 millones, lo que supuso un estreno bastante decepcionante. La película recibió críticas desiguales tanto por parte de la prensa especializada como del público.

El filme cosechó alabanzas y rechazos para la interpretación de Phoenix, elogios para sus potentes secuencias de batalla y especiales críticas por la falta de rigor histórico del filme. "Es una absoluta gilipollez", dijo el propio Scott en una entrevista concedida a CulturaOcio.com al ser interrogado por quienes tacharon Napoleón de película antifrancesa y poco rigurosa.

"Siempre habrá historiadores que digan esto, pero de lo que no quieren hablar es de que se han escrito más de 2.500 libros sobre la figura de Bonaparte. Eso significa que hay una gran cantidad de especulación y de visiones diferentes, lo que también implica falta de rigor", afirmó Scott.