VIDEO: Brad Pitt releva quien es la verdadera "estrella" de En el corazón de la bestia, su nueva película

Archivo - VIDEO: Brad Pitt releva quien es la verdadera "estrella" de En el corazón de la bestia - PARAMOUNT PICTURES - Archivo

MADRID, 7 Ago. (CulturaOcio) -

En su nueva película, En el corazón de la bestia, Brad Pitt da vida a James Belmont, un exsoldado de las fuerzas especiales que se ve obligado a sobrevivir en las inhóspitas tierras de Alaska junto a su perro Odín. A la espera del estreno del thriller de David Ayer, el próximo 25 de septiembre, Paramount ha lanzado un vídeo en el que Pitt explica cómo ha sido rodar con su compañero canino.

"Solo hemos estado improvisando durante toda la película", confiesa Pitt al inicio del vídeo, sentado al lado de Uber, el pastor alemán que interpreta a Odín. El detrás de cámaras, de poco más de un minuto de duración, sigue a los dos protagonistas durante el proceso de rodaje de esta "historia de supervivencia".

"Es realmente hermoso en la película como trabajan juntos y dependen el uno del otro", confiesa el intérprete, que le da todo el mérito a su compañero canino al que se refiere como "la estrella de la película". El actor estadounidense también bromea sobre como ruedan las escenas, siguiendo al animal: "Si quiere por allí, entonces vamos por allí".

Pitt definía la experiencia compartiendo rodaje con el can como "una experiencia muy especial", confesando además que el coprotagonista de cuatro patas es "la pieza más importante de esta historia".

UNA HISTORIA DE LEALTAD

"Tras sobrevivir a un brutal accidente aéreo, un oficial de Fuerzas Especiales y su perro de combate quedan atrapados en el corazón indomable de Alaska. Frente a una naturaleza implacable, ambos deberán luchar al límite por sobrevivir", adelanta la sinópsis oficial del filme.

En el corazón de la bestia, que llegará a los cines el próximo 25 de septiembre, está dirigida por David Ayer, que vuelve a reunirse con Pitt tras el thriller bélico Corazones de acero. J.K. Simmons (Whiplash) y Anna Lambe (Al norte del norte) completan el reparto del filme.