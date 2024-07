MADRID, 23 Jul. (CulturaOcio) -

Deadpool y Lobezno llegará a los cines este jueves 25 de julio. La premiere ha tenido lugar en Nueva York y por su alfombra roja pasaron los grandes protagonistas de la cinta, sus acompañantes y otras personalidades del mundo hollywoodiense. Precisamente ha sido Blake Lively, la mujer de Ryan Reynolds, quien con su look ha acaparado todas las miradas disparando, aún más, los rumores sobre su posible participación en la cinta como Lady Deadpool.

Las teorías sobre Lively encarnando a la versión femenina del mercenario bocazas llevan meses rondando por las redes sociales. Ahora, el vestido que la protagonista de Infierno azul y Gossip Girl ha lucido en la alfombra roja ha vuelto a desatar los rumores debido a su parecido con el traje de este personaje.

Lively lleva un vestido largo rojo, con un corte muy parecido al del traje del personaje que, se rumorea, podría encarnar en la película. De nuevo, la semejanza entre ambos conjuntos puede que sea una pista sobre si realmente participará en la cinta... o no. Y es que puede que simplemente se trate de un homenaje al personaje de su marido.

Deadpool y Lobezno estará plagada de variantes de distintos personajes. La versión femenina de Deadpool es una de ellas y, aunque ya se ha dejado ver en algunos adelantos, nunca se ha revelado su verdadera identidad. De hecho, además del nombre de Lively, desde hace ya meses se lleva rumoreando que la cantante Taylor Swift encarnaría a esta variante, aunque varias informaciones han desmentido esto. El nombre de la artista también se ha vinculado a otros personajes como Dazzler o Fantasma Rubio.

Aunque habrá que esperar al estreno de Deadpool y Lobezno para poder descubrir quien se esconde bajo el traje de Lady Deadpool, lo que si se ha confirmado es que la cinta será todo un festival de cameos, por lo que es bastante probable que muchos de los intérpretes que se dejaron ver en la premiere de Nueva York estén vinculados de una manera u otra con el filme de Marvel Studios.

Al evento acudieron Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney, Leslie Uggams, Karan Soni, Matthew Macfadyen, Aaron Stanford, Brianna Hildebrand, Lewis Tan y Tyler Mane, que se unieron al director, guionista y productor, Shawn Levy y al productor Kevin Feige para saludar a los fans y pasear por la alfombra roja.

Entre los invitados más destacados se encontraban Madonna, Jimmy Fallon, Avril Lavigne, Gigi Hadid, Al Roker y Lance Bass, JC Chasez, Joey Fatone y Chris Kirkpatrick de *NSYNC

