Tronchante guiño a Spider-Man en el clip de Deadpool y Lobzno

MADRID, 19 Jul. (CulturaOcio) -

El nuevo adelanto de Deadpool y Lobezno lanzado por Marvel no solo ha mostrado por fin a Lady Deadpool, la variante femenina del protagonista, sino que también a Wade Wilson (Ryan Reynolds) dedicando un tronchante guiño a Spider-Man.

La escena en cuestión tiene lugar justo después de que Logan y Wade se reúnan con Blind Al (Leslie Uggams) en su apartamento. Es entonces cuando las imágenes muestran a Lobezno conduciendo con el ceño fruncido mientras el desvergonzado de Deadpool imita al trepamuros de Marvel cuando lanza sus más que efectivas telarañas.

El hecho de que la cinta de Shawn Levy incluya esta desternillante referencia no significa ni mucho menos que Spider-Man vaya a dejarse caer por ella... ¿o quizá sí?

En todo caso, siendo uno de los héroes más populares y queridos de la Casa de las Ideas, es lógico que en una cinta tan plagada de cameos y referencias como Deadpool y Lobezno, haya al menos una mención al amigo y vecino Spider-Man. De hecho, hace tan solo unas semanas Levy ya revelaba en declaraciones a Total Film que le entusiasmaría ver a Deadpool y Spider-Man formando equipo en la gran pantalla.

"Me encantaría juntar a Deadpool y Spidey. Es una película que me entusiasmaría hacer. Me imagino a Tom Holland dando vueltas alrededor de todos los demás", aseguraba entonces el director, que ya trabajó con Ryan Reynolds en películas como El proyecto Adam o en la comedia de videojuegos Free Guy.

Dirigida por Shawn Levy, Deadpool y Lobezno también cuenta en su reparto con Hugh Jackman nuevamente como Logan, Tyler Mane como el feroz mutante Dientes de Sable, Kelly Hu como Lady Deathstrike, Ray Park como Toad o Jason Flemyng como Azazel. Matthew Macfadyen como Paradox, Stefan Kapicic como Coloso, Brianna Hildebrand como Cabeza Nuclear Adolescente Negasónica y Shioli Kutsona como Yukio o Emma Corrin como Cassandra Nova entre muchos otros, completan el elenco.