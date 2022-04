Black Panther 2: Así comenzará la guerra de Wakanda contra Namor en el Universo Marvel

MADRID, 12 Abr. (CulturaOcio) -

Aunque Marvel Studios no lo ha confirmado oficialmente, Black Panther: Wakanda Forever incluirá en su trama a Namor, el rey de Atlantis, que haría así su debut en el Universo Cinematográfico Marvel. Y son muchos los fans que se preguntan si la secuela trasladará a la gran pantalla el épico enfrentamiento entre ambos reinos y si, a diferencia de las grapas, será Wakanda la responsable de la guerra contra el héroe submarino.

En los comics, tanto Wakanda y Atlantis forman parte de los denominados Reinos Ocultos de Marvel, puesto que son dos de las civilizaciones más antiguas que, hasta ahora, habían permanecido ocultas para el resto del mundo. Dos culturas con una rivalidad histórica.

En la serie Black Panther: The World of Wakanda publicada en 2016 y realizada por Ta-Nehisi Coates, la gran tensión entre las naciones soberanas de Wakanda y Atlantis estalló en una devastadora guerra instigada por Namor, quien mientras aún se hallaba bajo el influjo de la fuerza Fénix, lanzó un brutal ataque contra el hogar de T'Challa.

En el Universo Cinematográfico Marvel, Namor no tiene ningún motivo de peso para atacar la nación de Wakanda... al menos que se conozca hasta ahora. Esto ha llevado a los seguidores marvelitas a especular con la posibilidad de que sea el hogar de Black Panther, el responsable de lanzar un despiadado ataque contra Atlantis, obligando al regente submarino y a su pueblo a salir de las sombras para defenderse.

La clave del ataque de Wakanda, podría residir en el Vibranium, el codiciado metal que hace más de dos millones de años cayó en la región del continente africano y que con el tiempo transformaría la zona no solo convirtiéndola en una potencia tecnológica, sino también gracias a la extraña radiación liberada por el metal que hace que tanto la flora como la fauna evolucionen de una manera única.

Así, el Vibranium, se convirtió en la clave para el desarrollo tecnológico de Wakanda, cuyos científicos dedicaron todos sus esfuerzos a desentrañar los misterios de esta tecnología ecológica que va mucho más allá de cualquier otra del planeta. Sin embargo, sus reservas del preciado metal podría hallarse bajo mínimos, por lo que el reino de T'Challa, necesitaría de una nueva fuente de Vibranium.

Si se tiene en cuenta que T'Challa abrió las fronteras de su país en Black Panther, es lógico pensar que después de agotar sus reservas, puedan hallar en Atlantis, cantidades ingentes Vibranium para que Wakanda pueda seguir prosperando. No obstante, no hay evidencias que prueben que sus suministros albergados en el Gran Monte peligren.

LA HIERBA DE CORAZÓN

Otra de las múltiples posibilidades para que el reino de Wakanda ataque a Namor y su reino es la que lleva a suponer, que estarían buscando una planta que supla las características de La Hierba de Corazón, la planta que ingieren los futuros reyes y herederos del manto de Patera Negra. Tras Bashenga, cada sucesor como Black Panther ha ingerido sus propiedades y ha visitado el Plano Astral en las visiones que les otorga.

Esto cambió radicalmente después de que Killmonger se hiciera con el trono de Wakanda, asegurándose de destruir todas las reservas de la planta. No hay que olvidar que, en 2020, Marvel lanzó The Wakanda files donde Shuri, la hermana de T'Challa y gran mente científica de Wakanda, a quien encarna Laetitia Wright, estaba tratando de recrear sintéticamente los efectos de la hierba en forma de corazón sin éxito, ya que no disponía de ningún ejemplar para poder llevar a cabo por completo su investigación.

Por tanto, no es extraño creer que, si el meteorito que desprendió el Vibranium alcanzó a Wakanda, también podría haberlo hecho en otros lugares del mundo como Atlantis. Esto propiciaría que la nación soberana, buscase en el reino de Namor, esta misma hierba evolucionada gracias al preciado metal o, una cuyas propiedades gracias a la radiación, sea similar a la de la hierba con forma de corazón.

No obstante, la verdadera razón puede ser una muy distinta. Y es que, la naturaleza del épico enfrentamiento se deba a que sea la misma Atlantis lo que busque Wakanda.

Al igual que en los cómics, únicamente existen dos lugares en los que se puede encontrar el Vibranium: Wakanda y la Tierra Salvaje, ubicada en la Antártida. Lugar que los fans de las grapas conocerán sobradamente, ya que fue ahí donde los X-Men obtuvieron una muestra del codiciado metal.

Claro está, que el Universo Cinematográfico Marvel no sigue al pie de la letra, lo que ocurre en los cómics, por lo que no resultaría nada sorprendente que del mismo modo que Wakanda se originó gracias al Vibranium, ocurra lo mismo con Atlantis y los efectos de la radiación, originasen seres tan evolucionados como el propio Namor.

Teniendo esto presente, resulta muy factible que para sobrevivir Shuri y su equipo de investigación científica pretendan adentrarse en el reino del regente atlante bajo el pretexto de encontrar una flora similar que les proporcione, las mismas propiedades que la hierba con forma de corazón. Una incursión no permitida que provocaría que los atlantes, quienes desearían permanecer ocultos a los ojos del mundo, podrían percibir como una invasión, lo que desembocaría en una guerra entre ambos reinos.