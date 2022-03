El Namor de Marvel Studios, cazado en el rodaje de Black Panther 2: Wakanda Forever

MADRID, 22 Mar. (CulturaOcio) -

El rodaje de 'Black Panther: Wakanda Forever', cuyo estreno está previsto para el 11 de noviembre, se ha trasladado a Puerto Rico. Esto, aparentemente, no tendría nada de noticioso si no fuera porque en la isla caribeña se encuentra también Tenoch Huerta, el actor que ha rumoreado se meterá en la piel de Namor, el superhéroe marino que se espera que debute en el UCM con la esperada secuela.

El actor de 'Narcos: México' y 'La Purga: Infinita' compartió una imagen en redes sociales revelando que se encuentra en Puerto Rico. Si bien, no hacía referencia alguna a la secuela de 'Black Panther', el que tanto el intérprete como el rodaje hayan coincidido en tiempo y lugar hacen que el fandom sospeche que Huerta haya rodado secuencias para la cinta dirigida por Ryan Coogler.

A pesar de que la filmación de 'Black Panther: Wakanda Forever' tenía previsto finalizar en marzo, se informó que la producción se tuvo que trasladar a Puerto Rico para rodar secuencias que debían haber sido grabadas en Haití. De momento, Marvel no ha revelado si tiene planeado reprogramar su fecha de estreno.

Tenoch Huerta who is heavily rumored to be playing #Namor is currently in Puerto Rico where Black Panther: Wakanda Forever is filming.



They could possibly be filming flash back scenes of Atlantis this week. pic.twitter.com/5ZP27eQ8M9