¿Muere Jasper En La Constelación Del Perro? Así Cambia Su Destino Respecto Al Libro - 20 CENTURY STUDIOS

MADRID, 3 Sep. (CulturaOcio) -

La constelación del perro, la nueva película de Ridley Scott, ya ha llegado a los cines. Basada en la novela homónima de Peter Heller, la cinta sigue a Hig (Jacob Elordi), un piloto que transita por un mundo devastado por un letal virus junto a su perro Jasper y su socio, Bangley (Josh Brolin). Y precisamente un suceso que tiene que ver con el animal es lo que empuja al protagonista a embarcarse en un viaje en busca de otros supervivientes.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

En el filme, Hig y Bangley representan dos polos opuestos que, no obstante, se complementan: mientras que el primero mantiene la esperanza de encontrar un atisbo de humanidad en alguna parte, su compañero es más pragmático, y le avisa en más de una ocasión que su benevolencia acabará costándoles la vida.

En este sentido, Jasper constituye un apoyo indispensable para el personaje de Elordi, pues es lo único que le queda de su antigua vida. Así, el animal le aporta ese sentimiento de conexión que tanto necesita, así como un amor y fidelidad incondicionales.

Uno de los pocos placeres que se permite Hig es, siempre que el tiempo lo permita, dormir al aire libre junto a su perro. Pero ocurre que, una noche, tras haber mantenido una discusión con Bangley, este decide dar una lección a Hig sobre los peligros de bajar la guardia.

Así, a pesar de avistarlos en la distancia, deja que un grupo de asaltantes se cuele en su propiedad el tiempo justo para que Hig se lleve un buen susto antes de intervenir... pero también el suficiente para que Jasper, tratando de proteger a su amo, resulte gravemente herido.

La muerte de su perro es lo que impulsa a Hig a embarcarse en una misión en busca de otros supervivientes. Se trata de algo que planeaba desde hacía tiempo, pero perder a Jasper es lo que le empuja finalmente a hacerlo, con todo el riesgo que supone, como un último acto de fe en la humanidad y una forma de honrar su memoria.

¿CÓMO MUERE JASPER EN LA NOVELA ORIGINAL?

Tanto en la película como en la novela de Heller, la muerte de Jasper es lo que inspira a Hig a abandonar el asentamiento en busca de comunidad y conexión con otras personas. No obstante, en el libro su muerte se produce en circunstancias bastante distintas.

Así, Jasper fallece en una de las expediciones que Hig acostumbra a hacer por la montaña para cazar y pescar. El perro no muere en un altercado ni en una pelea, sino mientras duerme, a causa de su avanzada edad. En este punto de la trama, el autor ya ha establecido la fuerte conexión que une a Hig con su perro, por lo que su final resulta especialmente trágico.

Por otra parte, en la película, cuyo guion corre a cargo de Mark L. Smith, Jasper fallece de forma prematura en una escena cargada de acción y violencia. Y aunque este cambio respecto al libro pueda no convencer a aquellos que busquen una adaptación fiel a la novela, refleja igualmente el espíritu de la historia y sirve como desencadenante para que Hig emprenda su misión.

Para Bangley, la muerte de Jasper reafirma su convicción de que bajar la guardia puede tener graves consecuencias. Sin embargo, Hig se queda con el hecho de que su perro le salvó la vida. Es por ello que su muerte no le hace perder la fe en la humanidad sino que, más bien, le impulsa a conservarla.