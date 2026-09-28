Lista completa de ganadores de los MTV VMAs 2026, con Madonna a la cabeza y Taylor Swift haciendo historia - CONTACTO

MADRID, 28 Sep. (CulturaOcio) -

Madonna se ha coronado como la artista más premiada en los MTV Video Music Awards 2026, mientras que Taylor Swift superaba a Beyoncé como la artista más premiada en la historia de los galardones. También obtuvieron estatuillas Sabrina Carpenter, BTS, Ariana Grande y Bad Bunny, entre otros, en una gala en la que se rindió tributo a Dolly Parton y George Michael.

Madonna, que lideraba los MTV VMAs con 13 nominaciones, acabó haciéndose con siete galardones, entre ellos el de artista del año, mejor álbum y mejor colaboración junto a Sabrina Carpenter, con la que inauguró el espectáculo interpretando 'Bring Your Love'.

El grupo surcoreano BTS terminó la noche con tres premios (canción del año, mejor grupo y mejor k-pop), si bien no estaba presente para recogerlos, como tampoco lo estaba Grande que, al igual que Carpenter, se hizo con dos estatuillas.

Aparte de ganar el reconocimiento a mejor vídeo del año por 'The Fate of Ophelia', que dedicó a Dolly Parton, y el de mejor dirección por 'Opalite', Swift recibió el primer premio Artist Director Honors por su faceta cinematográfica, que le entregó Dakota Johnson. La actriz protagoniza junto a Colin Farrell el videoclip del nuevo tema de la artista, 'Patient Zero', que se presentó durante la gala.

Con estos reconocimientos, la cantante de 'Blank Space' y 'Shake It Off' se ha convertido en la artista más galardonada en la historia de los MTV Video Music Awards, un récord que anteriormente compartía con Beyoncé con 30 premios.

Por otro lado, Kacey Musgraves rindió un homenaje a Dolly Parton y RAYE, SOMBR y Teddy Swims hicieron lo propio con George Michael. Además, Nirvana recibió el prestigioso Video Vanguard Award.

Snoop Dogg fue el encargado de conducir los MTV Video Music Awards 2026, que también contaron con la actriz nominada al Óscar Teyana Taylor, la cantante Charli xcx y la estrella de Off Campus (Kiss Me), Belmont Cameli, entre sus presentadores.

Esta es la lista completa de ganadores de los MTV Video Music Awards 2026:

MEJOR VÍDEO DEL AÑO

Taylor Swift - The Fate of Ophelia

ARTISTA DEL AÑO

Madonna

MEJOR ÁLBUM

Madonna - Confessions II

CANCIÓN DEL AÑO

BTS - SWIM

MEJOR NUEVO ARTISTA

Sienna Spiro

MEJOR COLABORACIÓN

Madonna & Sabrina Carpenter - Bring Your Love

CANCIÓN DEL VERANO

Ariana Grande - Hate That I Made You Love Me

MEJOR POP

LISA - Dream feat. Kentaro Sakaguchi

MEJOR VÍDEO LARGO

Madonna - Confessions II - The Film

MEJOR GRUPO

BTS

MEJOR DIRECCIÓN

Taylor Swift - Opalite

MEJOR DIRECCIÓN ARTÍSTICA

PinkPantheress - Stateside + Zara Larsson

MEJOR FOTOGRAFÍA

Madonna - Confessions II - The Film

MEJOR EDICIÓN

Sabrina Carpenter - House Tour

MEJOR HIPHOP

Cardi B ft. Kehlani - Safe

MEJOR ALTERNATIVO

Olivia Rodrigo - the cure

MEJOR K-POP

BTS - SWIM

MEJOR R&B

Bruno Mars - "I Just Might"

MEJOR COUNTRY

Ella Langley - Choosin' Texas

MEJOR CANCIÓN LATINA

Bad Bunny - NUEVAYoL

MEJORES EFECTOS ESPECIALES

Ariana Grande - hate that i made you love me

MEJOR COREOGRAFÍA

Madonna - Confessions II - The Film

MEJOR BAILE

Madonna - Confessions II - The Film