Binoche, Laxe, Trier, Sorogoyen y otros 4.700 profesionales exigen a la UE que mantenga las ayudas al cine europeo - CONTACTO

MADRID, 8 May. (CulturaOcio) -

Más de 4.700 profesionales del cine han firmado una carta abierta que reclama a la Unión Europea proteger y reforzar el programa MEDIA, la línea de apoyo financiero al audiovisual europeo que durante más de 35 años ha contribuido al desarrollo, producción, distribución, exhibición y circulación internacional de miles de obras del continente. Entre los firmantes figuran Francis Ford Coppola, Juliette Binoche, Sandra Hüller, Stellan Skarsgard, Joachim Trier y Vicky Krieps, así como cineastas españoles como Rodrigo Sorogoyen, Oliver Laxe y Carla Simón.

La iniciativa llega en pleno debate sobre el próximo Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea, el presupuesto comunitario que abarcará de 2028 a 2034, y ante la propuesta de integrar MEDIA, hasta ahora enmarcado en Europa Creativa, dentro de un nuevo gran programa denominado AgoraEU.

Este marco reunirá bajo un mismo paraguas las ayudas a la cultura, el audiovisual, los videojuegos, los medios de comunicación, el periodismo y diversas entidades de sociedad civil, una reorganización que ha generado inquietud por la falta de garantías sobre qué parte del presupuesto se reservará específicamente al cine y al audiovisual.

La Comisión Europea ha propuesto que AgoraEU cuente con un presupuesto de 8.600 millones de euros para el periodo 2028-2034, mientras que el Parlamento Europeo ha defendido elevar esa cifra hasta 10.700 millones de euros.

No obstante, los profesionales del cine advierten de que ese incremento no garantiza por sí solo la continuidad de las líneas específicas que han sostenido durante décadas la producción cinematográfica independiente, la distribución en salas, los festivales, la formación profesional y la diversidad cultural europea.

"EL CINE NECESITA A EUROPA, EUROPA NECESITA AL CINE"

"En Europa, la apuesta política por el cine, ya sea checo, italiano, sueco, esloveno, portugués o belga, es el programa MEDIA. Al igual que la propia idea de Europa es un proyecto único, la idea del programa MEDIA es sostener voces europeas diversas bajo una casa común", subraya el comunicado que arranca con una afirmación contundente: "El cine necesita a Europa, Europa necesita al cine".

En el texto, se reivindica el carácter singular de "un arte colaborativo que se convierte en industria generando empleo e innovación tecnológica y aún así cada película es un prototipo imposible de producir en masa en una cadena de montaje".

Los firmantes defienden que "durante más de 35 años, MEDIA ha apoyado la creación de historias europeas, desde el desarrollo del guion hasta la producción en productoras independientes, pasando por los estrenos en cines y plataformas digitales, los festivales, la formación y el perfeccionamiento profesional".

El escrito también subraya que el programa "ha dado una oportunidad a todo tipo de proyectos europeos, incluso a los más inesperados, de este a oeste y de norte a sur", además de fortalecer el cine europeo "frente a los gigantes globales, permitiendo a los profesionales afrontar las transformaciones del sector y resistir la estandarización".

MEDIA REPRESENTA EL 0,2% DEL PRESUPUESTO DE LA UE

El manifiesto recalca que MEDIA es "una gota en el océano de la financiación europea al representar el 0,2 % del presupuesto de la UE, mientras que, en comparación, la política agrícola común por sí sola representa el 32% de dicho presupuesto".

"Aún así, su impacto ha sido incalculable. Gracias a MEDIA, Europa gana un Oscar casi todos los años", señala la carta, que cita títulos como Flow, un mundo que salvar, Valor sentimental, Mr. Nobody Against Putin, Anatomía de una caída o La favorita como ejemplos recientes del alcance mundial del cine europeo.

El comunicado también vincula el programa con la construcción del imaginario común de Europa. Recuerda que "La dolce vita, El cielo sobre Berlín o Amélie convirtieron Roma, Berlín y París en referentes culturales compartidos", mientras que obras más recientes como "Anatomía de una caída, Sirat o Los años nuevos siguen tendiendo puentes entre idiomas y fronteras". El texto también sostiene que "gracias a MEDIA, las voces de autores exiliados y oprimidos, como Jafar Panahi o Mohammad Rasoulof, tienen la libertad de llegar a audiencias de todo el mundo y los cines de barrio mantienen una programación diversa".

"No se puede cambiar la visión política de la gente con una película, pero sí se puede, al menos, encender una conversación política", recoge el manifiesto citando a Costa-Gavras. Para los firmantes, esa función resulta esencial en "tiempos marcados por la guerra, las tensiones geopolíticas y la presión sobre la democracia". "Nos esforzamos por inculcar en nuestras sociedades, en nuestros hijos y en los adultos del futuro el gusto por la experiencia colectiva, la empatía y la resistencia", indican.

"ESCRIBIR EL SIGUIENTE CAPÍTULO DE LA HISTORIA DEL CINE EUROPEO"

"Ha llegado el momento de escribir el siguiente capítulo de la historia del cine europeo, con una ambición aún mayor, a la altura de los retos a los que nos enfrentamos", defienden los firmantes, que subrayan que "no debemos pasar por alto que el destino de la democracia y el del cine, ambos nacidos en Europa, están íntimamente ligados porque cada vez que se inaugura una sala de cine la vida democrática se reafirma".

Por ello, el manifiesto reclama a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo y a los Estados miembros que garanticen el futuro, la integridad y los recursos de MEDIA dentro de la nueva arquitectura presupuestaria. "Nosotros, profesionales y ciudadanos del cine europeo, pedimos a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo y a los Estados miembros que preparen para el futuro el éxito y la integridad del vital y precioso programa MEDIA y refuercen sus recursos". "No hay valores compartidos, ni democracia ni poder blando europeo sin creación artística", concluye la carta.

La publicación del manifiesto coincide con la antesala del 79.º Festival de Cannes, que se celebrará del 12 al 23 de mayo. Está previsto que los Estados miembros aborden una primera posición sobre AgoraEU el martes 12 de mayo, la misma jornada de apertura del certamen, donde el futuro de MEDIA será uno de los grandes asuntos de conversación entre los profesionales europeos.