El enfrentamiento entre Oliver Laxe y Sorogoyen en un karaoke: "No eres un verdadero director de cine" - ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

MADRID, 15 Mar. (CulturaOcio) -

A tan solo horas de la celebración de la 98.ª edición Oscar, donde Sirat está nominada a los premios a mejor película internacional y mejor sonido, una presunta disputa entre su director, Oliver Laxe, y el también cineasta Rodrigo Sorogoyen ha saltado a la luz.

Un artículo de The New York Times firmado por Jason Horowitz reconstruye el supuesto encontronazo en un bar entre el director de filmes como O que arde o Mimosas y el realizador responsable de títulos como As bestas o Que Dios nos perdone. El incidente tuvo lugar a finales de septiembre de 2025 en un bar de karaoke del norte de España, donde Laxe acudió, según el artículo, expresamente después de enterarse de que Sorogoyen había criticado en privado, durante una cena, su película Sirat.

Sorogoyen, que también fue nominado al Oscar por el cortometraje Madre en 2019, no negó sus palabras. Según recoge el NYT, el director de El reino y Stockholm aseguró que Sirat no era una buena película, que Laxe mostraba indiferencia hacia sus propios personajes y que había tomado una decisión técnica errónea en una escena clave del filme. Las críticas, pronunciadas en un contexto supuestamente privado, llegaron a oídos de Laxe, quien decidió plantarle cara a su colega en persona esa noche.

El propio Laxe no se quedó corto en su respuesta. El cineasta gallego tachó las observaciones de Sorogoyen de "la mayor estupidez que he oído en mi vida" y llegó a decirle, en tono de broma, según el artículo, que no era "un verdadero director de cine", una acusación que elevó la temperatura del cruce de palabras. "Menos mal que tengo confianza en mí mismo. Porque si no, eso me mataría", respondió Sorogoyen.

Más allá del episodio personal, el artículo del NYT lo enmarcó en un debate artístico de fondo sobre la identidad del cine español contemporáneo. "Según declararon ambos directores en entrevistas, la pequeña discusión fue una broma entre contemporáneos con estilos diferentes. El Sr. Laxe, de 43 años, es un defensor del cine trascendental y sensorial. El Sr. Sorogoyen, de 44, es un abanderado del realismo", dice el texto de The New York Times.

Ninguno de los dos directores confirmó que el incidente hubiera derivado en una confrontación física, pese a los rumores que circularon por redes sociales tras la publicación del artículo. Es más, el texto de NYT subraya que "desde entonces, según reconocieron ambos al diario estadounidense, la tensión se ha rebajado e incluso han bromeado con la idea de escenificar una pelea".

En todo caso, el contexto en el que irrumpió este enfrentamiento no podía ser más llamativo, la víspera de los Oscar 2026. En la 98.ª edición de los premios de la Academia de Hollywood Sirat está nominada en dos categorías mejor película internacional y mejor sonido, siendo este último apartado especialmente histórico, ya que el equipo de sonido del filme -formado por Laia Casanovas, Yasmina Praderas y Amanda Villavieja- es el primer equipo íntegramente femenino en lograr una candidatura en esa categoría la historia de los galardones.