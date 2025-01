La condición de Benedict Cumberbatch para volver como Sherlock

MADRID, 28 Ene. (CulturaOcio) -

Antes de dar vida a Doctor Strange en el UCM, Benedict Cumberbatch encarnó a otro icónico personaje al que los fans están deseando verle regresar: Sherlock Holmes. El actor protagonizó la serie de la BBC Sherlock, emitida entre 2010 y 2017, junto a Martin Freeman en el papel de John Watson. Desde hace años hay rumores sobre una posible continuación de la misma, ya sea en la pequeña o gran pantalla. Ahora Cumberbatch ha dejado muy clara su condición para volver a interpretar al sagaz detective.

"Mucho dinero", bromeaba el intérprete en una entrevista concedida a Variety, refiriéndose a lo que le convencería de revisitar el personaje. "Siempre hay algo que rascar, pero creo que tendría que ser la versión superlativa de lo que ya hemos conseguido", añadía más seriamente.

El actor rememoraba además su asistencia a un evento fan celebrado años atrás, en el que ya avisó que el papel del famoso detective era solo una etapa de su carrera: "Chicos, sé que os gusta mucho Sherlock, pero si estáis conmigo, no voy a hacer siempre lo mismo". "No voy a ser siempre el Benedict que esperáis. Puede que no os gusten algunas de las cosas que hago. Puede que a veces os parezca mono y mimoso, o feo e intocable. Pero quiero esforzarme, sorprenderme y sorprenderos", recordó haber dicho entonces.

Cabe señalar que Steven Moffat y Mark Gatiss, los creadores de la serie, aparte de abordar la posible producción de una quinta temporada, hablaron el año pasado de un largometraje como continuación de la ficción, aunque dejando claro que dependía mucho de la agenda de los actores. "Nos gustaría hacer una película, pero tratar de reunir a todos es muy difícil", expresó Gatiss en declaraciones a Deadline. "Tendréis que preguntar a Benedict y Martin", agregó.

Por lo que a Cumberbatch respecta y teniendo en cuenta sus últimas palabras, no parece que el intérprete tenga prisa alguna por volver a encarnar a Sherlock, mientras que Freeman también expresó tiempo atrás sus reservas respecto a una posible continuación. "Para ser honesto, creo firmemente en no pasar la fecha de caducidad, en nada. No te quedes más tiempo del que eres bienvenido. Entonces, supongo que tendremos que ver si, cuando llegue el momento, si somos bienvenidos o si la gente ha pasado a otra cosa" señaló en declaraciones a Collider.