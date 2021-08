Ben Kingsley en la première de Shang-Chi dispara las alarmas: ¿Vuelve el Mandarín fake al UCM?

MADRID, 17 Ago. (CulturaOcio) -

Marvel Studios ha desplegado de nuevo su gran alfombra roja para la première de 'Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos'. Hollywood Boulevard se ha puesto sus mejores galas para acoger la presentación mundial de la nueva cinta de la factoría, que llegará a los cines el 3 de septiembre. Entre los asistentes al evento, ha estado Sir Ben Kingsley lo que ha hecho saltar las alarmas del fandom. ¿Ha vuelto Trevor Slattery al UCM?

Kingsley fue el villano principal de 'Iron Man 3' como tapadera del auténtico Mandarín, el supervillano que debutará en la gran pantalla con 'Shang-Chi' y que interpreta Tony Leung. Su ausencia ha sido de ocho años, un tiempo muy largo para los fans, los cuales daban por descartada su presencia en la cinta dirigida por Destin Daniel Cretton.

Aunque no es extraño que antiguos miembros del reparto de Marvel aparezca en las premières de títulos de la saga, su presencia resulta sospechosa para los seguidores, pues recuerda a la de Natalie Portman en la première de 'Vengadores: Endgame', en la que apareció con material de archivo, pero que también sirvió como primer acercamiento, pues poco después se anunció su regreso a Marvel en 'Thor: Love and Thunder'.

Sir Ben Kingsley with fans at the World Premiere of #ShangChi pic.twitter.com/RsIAjqYFEk — Shang-Chi (@shangchi) August 17, 2021

De hecho, ya hay medios, como Comicbook, que afirman que el actor de 'Gandhi' y 'La lista de Schindler' aparecerá en la cinta a modo de cameo. Sería algo plausible, pues, de esta forma, se enlazaría también con el corto 'All Hail the King', que Marvel lanzó poco después de 'Iron Man 3' y que mostraba que Slattery había huido gracias a un grupo que trabajaba para el verdadero Mandarín.

They just confirmed Ben Kingsley is part of the cast of #ShangChi — BD (@BrandonDavisBD) August 17, 2021

Evidentemente, el fandom ya ha comenzado a especular sobre su inclusión y, por supuesto, el hype está por las nubes.

CANNOT WAIT NOW. 10x more hyped 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/pqGkI73VZk — 𝐁𝐋𝐀𝐂𝐊 𝐊𝐍𝐈𝐆𝐇𝐓 𝐄𝐑𝐀 (@eternalwhitman) August 17, 2021

It's pretty wild that #ShangChi will bring Tim Roth and Ben Kingsley back to the MCU. — Ari Fantis (@rprez2012) August 17, 2021

Trevor Slattery is back https://t.co/maypMWskYv — 🚀 Dan (@xWing_Dan) August 17, 2021

Protagonizada por Simu Liu, 'Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos' tiene previsto su estreno en cines para el 3 de septiembre. Será el primer largometraje de Marvel en llegar exclusivamente a salas, tras el lanzamiento híbrido de 'Viuda Negra' en cines y en Disney+ con Acceso Premium.