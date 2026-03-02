El Snyderverse no ha muerto: Zack Snyder confirma conversaciones para Liga de la Justicia 2 y 3 al margen de James Gunn - HBO MAX

MADRID, 2 Mar. (CulturaOcio) -

El universo DC de Zack Snyder comenzó en 2013 con El hombre de acero y finalizó en 2023 con Aquaman y el Reino Perdido, dando paso a la renovada etapa que vive actualmente con James Gunn y Peter Safran al timón. Sin embargo, el Snyderverse aún podría resurgir desde sus cenizas cual ave Fénix. El director ha devuelto la esperanza a sus fans al abordar la posibilidad de continuar su historia de Liga de la Justicia con dos nuevas entregas.

"Hemos hablado mucho sobre ello", admitió Snyder al podcast Happy, Sad, Confused. "Vivimos en un mundo en el que todo eso es posible, y sea cual sea la forma que adopte... sería increíble", afirmó después de que el presentador Josh Horowitz le preguntase sobre la idea de si su Liga de la Justicia podría continuar en una serie de cómics o en cintas de animación.

Esta no es la primera vez que el director de cintas como Sucker Punch o su épica saga de ciencia ficción para Netflix, Rebel Moon, se ha mostrado abierto a cerrar su trilogía de Liga de la Justicia. En una entrevista concedida a CulturaOcio.com en marzo de 2024 ya dejó la puerta abierta a retomar su universo DC con Netflix si la plataforma de streaming, que estuvo a punto de adquirir Warner, se hiciera en algún momento con los derechos. "Si Netflix tuviera los derechos de los personajes de mi universo DC, por supuesto que lo haría, absolutamente", señaló el cineasta.

Después de que en marzo de 2021 viese la luz en HBO Max su montaje de cuatro horas de La Liga de la Justicia, tal y como Snyder lo había concebido, los fans empezaron a hacer campaña en redes para que se realizaran las secuelas planeadas. Su versión de la cinta logró grandes cifras de audiencia y ganó incluso el premio a momento favorito del público en una votación realizada a través de Internet que estuvo marcada por la polémica ante el presunto uso de bots y cuentas falsas a favor de Snyder.

Pero antes, Joss Whedon tomó el testigo del director en la versión para la gran pantalla de Liga de la Justicia. Estrenada en 2017, aunque la película recaudó más de 661 millones de dólares en todo el mundo frente a un presupuesto de 300 millones de dólares, no tuvo el desempeño deseado en la taquilla.

Por su parte, Snyder tampoco ha dejado de recordar una y otra vez su difunto Universo Extendido DC con imágenes en Instagram de Henry Cavill como Superman o Ben Affleck como Batman y, el pasado diciembre, celebró que alcanzó los 500.000 seguidores, mostrando su cariño por los personajes. En cuanto a la nueva era del DCU, Gunn ya anticipó que, por ahora, la Liga de la Justicia aún no existe en ella.