Ben Affleck lucha por su hijo en el nuevo tráiler de Animales: "En las crisis descubrimos quiénes somos"

Archivo - Discusiones y engaños entre Kerry Washington y Ben Affleck tras el secuestro de su hijo en el nuevo tráiler de Animales - NETFLIX - Archivo

MADRID 15, (CulturaOcio)

Netflix estrena el 9 de octubre Animales, el nuevo thriller dirigido y protagonizado por Ben Affleck junto a Kerry Washington. La plataforma ha lanzado un nuevo tráiler, que sigue al candidato a la alcaldía, interpretado por la estrella de Argo o Pearl Harbor, cuyo entorno perfecto se desmorona tras el secuestro de su hijo, dejando al descubierto que su idílica vida era solo una fachada.

"En las crisis descubrimos quiénes somos y lo que es importante", dice el personaje de Affleck al postularse a la alcaldía al inicio del adelanto. Poco después, la voz en off de Gillian Anderson repara en que "la ventaja la marca el equilibrio". Sin embargo, la estabilidad se rompe cuando el hijo del protagonista es secuestrado, desatando una desesperada y apresurada búsqueda.

Al ver a Affleck sacar dos escopetas de un maletero, Anderson le advierte que "una cosa es no contar con la policía y otra, cargarse a alguien". Más allá del rescate, el avance revela que este matrimonio oculta oscuras confidencias, lo que lleva al personaje de Anderson a aconsejar en una reunión familiar: "Cualquier secreto entre ustedes deberían revelarlo". Esto da paso a imágenes de la infidelidad de la esposa y una violenta confrontación entre la pareja.

"Cuando su hijo es secuestrado, un candidato a la alcaldía de Los Ángeles y su mujer se ven arrastrados a una peligrosa red de engaños. Mientras luchan contrarreloj para reunir el dinero del rescate, ambos se verán obligados a tomar decisiones capaces de poner en riesgo todo aquello que intentan proteger", reza la sinopsis oficial del filme.

Junto a Affleck, Washington y Anderson, Animales está protagonizada por Adriana Paz (Emilia Pérez), Ray Fisher (La Liga de la Justicia de Zack Snyder), Christopher Woodley (Nuestro hijo), Matt Gerald (Avatar), Luis Gerardo Méndez (La hora de los valientes), Steven Yeun (The Walking Dead) y el debutante Jacob Estrada.

La cinta cuenta con la dirección del propio Affleck, quien también escribe el guion junto a Connor O. McIntyre y Billy Ray. El largometraje está producido por Brad Weston, Collin Creighton, Affleck, Matt Damon, Dani Bernfeld y Luciana Damon.