El Batman cancelado de Ben Affleck abarcaba 80 años de mitología DC: "Era jodidamente increíble"

MADRID, 15 Ago. (CulturaOcio) -

Durante un tiempo, el Universo Extendido de DC tenía programada una película sobre el Batman de Ben Affleck. El actor incluso iba a escribir y dirigir la cinta. Sin embargo, esta finalmente fue cancelada. Ahora el productor Jay Oliva ha dado nuevos detalles al respecto.

En una entrevista concedida a Inverse, Oliva profundizó en el filme de 2017 que nunca llegó a materializarse. "La historia de Ben contaba algo que nunca se había cubierto en los cómics, pero que se construía a partir de historias sobre el mito de Batman durante los últimos 80 años, abordándolo desde una nueva perspectiva", señala el productor.

Seis años después, la trama exacta de la película continúa siendo un misterio. Ni Affleck ni ninguno de los involucrados han querido dar demasiados detalles sobre ella. Sin embargo, Oliva sí que ha asegurado que se trataba de un proyecto muy ambicioso. "Realmente no puedo decir mucho más aparte de que era jodidamente increíble", manifiesta.

El filme estuvo mucho tiempo en desarrollo, y el que vio Oliva ya había sufrido algunas mejoras con respecto al original. "Según tengo entendido, había un par de borradores. Cuando me contrataron no sé si era el segundo borrador o algo así, pero eso fue lo que Geoff Johns y Ben me enseñaron", afirma el ejecutivo.

"Era muy inteligente, había muchas cosas sobre ella que realmente me encantaron y que desearía que se hubieran hecho realidad", añade Oliva, resignado. "Fue un gran proyecto al principio. Ben tuvo que abandonar por motivos personales y lo entendí perfectamente, pero el tiempo que pasé con él trabajando en ello fue fantástico", sentencia.

Por último, y pese a que el misterio en torno a la trama de esa película de Batman continúa, Oliva sugiere que puede que en el futuro los fans también la conozcan. "Tal vez algún día pueda soltarlo, pero todavía no puedo hablar de ello", promete el productor.

Finalmente, pese a que la cinta no se llevó a cabo, en DC sí que desarrollaron una película personal del Caballero Oscuro. The Batman se estrenó en 2022 con Robert Pattinson como el héroe de Gotham. Además, Affleck también retomó brevemente su papel en otros proyectos del DCEU. Y con el nuevo Universo DC a punto de dar el pistoletazo de salida, otra versión más del personaje llegará a la gran pantalla en The Brave and the Bold.