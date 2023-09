El director de Aquaman 2 responde a las acusaciones de Amber Heard: "Lo dejé claro desde el principio"

MADRID, 14 Sep. (CulturaOcio) -

Aquaman 2 será la última película del extinto Universo Extendido de DC antes del reinicio de James Gunn y Peter Safran, que arrancará con Superman: Legacy. El filme protagonizado por Jason Momoa ha sufrido múltiples retrasos en su estreno y ha sido objeto de muchas especulaciones por su conexión o falta de ella con el nuevo DCU, pero también por el papel de una de sus protagonistas, Amber Heard. La actriz da vida a Mera, que ha denunciado que su papel se ha visto reducido por la presión de un sector de los fans.

Los rumores apuntaban a que la decisión de eliminar varias escenas de Mere fue tomada a raíz de la batalla legal que la interprete libra contra su exmarido, Johnny Depp, con acusaciones cruzadas de violencia doméstica, vejaciones y calumnias. Miles de fans llevaron a cabo una campaña para pedir a Warner Bros. que, al igual hizo apartando a Depp de la saga Animales Fantásticos, eliminara a Head del universo DC.

Ahora, en una entrevista concedida a Entertainment Weekly, el director de Aquaman and the Lost Kingdom, James Wan, ha contradecido la versión dada por Heard, que durante su último juicio contra Depp aseguró que Warner quería dejarla fuera de 'Aquaman 2' y su papel fue "reducido" a raíz de las acusaciones de Depp y la presión de sus fans, para explicar el porqué de la poca importancia del personaje en la secuela.

"Siempre se lo expuse a todos desde el principio. La primera de Aquaman era el viaje de Arthur y Mera. La segunda película siempre iba a ser el de Arthur y Orm", expone Wan.

"Por tanto, la primera era una película romántica de acción y aventuras, y la segunda es un bromance de acción y aventuras. Lo dejaremos así", sentencia el director. Con sus palabras, Wan pone punto y final al debate sobre si el rol de Heard había sido recortado de manera intencional tras el boicot de los fans. En realidad, su presencia en la película siempre habría sido mucho menor que en la primera entrega.

Estas declaraciones contradicen a las que la propia actriz pronunció durante el juicio contra Depp. "Luché muy duro para permanecer en la película. No querían incluirme en ella", testificó Heard entonces. En cualquier caso, sí confirmó que lo que pudo rodar era mucho menos de lo que le habría gustado. "Es una versión muy reducida de ese papel, sí", manifestó.

"Me dieron un guion", añadió. "Luego me dieron nuevas versiones del guion que eliminaban escenas que tenían acción, que representaban a mi personaje y a otro, sin hacer spoiler. Dos personajes peleando entre sí. Básicamente, quitaron mucho de mi papel. Simplemente, eliminaron un montón", se lamentaba Heard. Sea cual sea la versión verdadera, lo único cierto es que Aquaman and the Lost Kingdom se estrenará en cines el 22 de diciembre.