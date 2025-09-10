Spielberg, entregado a Una batalla tras otra de DiCaprio y Paul Thomas Anderson: "La he visto tres veces"

MADRID, 10 Sep. (CulturaOcio) -

Una batalla tras otra (One Battle After Another), la primera colaboración cinematográfica entre Paul Thomas Anderson y Leonardo DiCaprio, llegará a las salas de cine el próximo 26 de septiembre, pero ya cuenta con al menos una muy favorable crítica. Y es que, tras su premier en Los Ángeles, Steven Spielberg no ha dudado en alabar la cinta, asegurando haberla visto ya tres veces y comparándola incluso con un clásico de Stanley Kubrick.

"Qué película tan alucinante, Dios mío. Hay más acción en la primera hora de esta película que en todas las demás que has dirigido juntas. Todo es realmente increíble", expresó Spielberg en una conversación con Anderson tras el visionado de la cinta, según recoge The Film Stage.

"Es una mezcla de cosas tan estrambóticas y, al mismo tiempo, tan relevantes, que creo que se han vuelto cada vez más relevantes, incluso más que cuando terminaste el guion, reuniste al reparto y al equipo y comenzaste la producción", continuó el cineasta de Tiburón o la saga de Indiana Jones, remarcando la actualidad de los temas tratados en la cinta.

Spielberg comparó además Una batalla tras otra con ¿Teléfono rojo? Volamos hacia Moscú, de Kubrick, asegurando no haber visto "ninguna película que se parezca tanto, en cuanto al tono" al clásico del mítico cineasta. "Se trata de una comedia absurda, tomada muy en serio, porque refleja muy bien lo que está sucediendo hoy en día, cada día, en todo el país. Pero llega a un punto en el que te dan ganas de reír, porque si no te ríes, empiezas a gritar: 'Esto es demasiado real'. Y así tienes esa válvula de escape", reflexionó.

"Kubrick utilizó el Armagedón como una forma de contar su historia, de expresar su opinión. Y hay algo que nos lleva al mismo límite de ese tipo de sentimiento absurdo, un tono que te tomas muy en serio, pero al mismo tiempo rezas por algún tipo de alivio, algún tipo de detonante para reírte. Me río nerviosamente durante toda la película de Teléfono rojo y, más que nerviosamente, me lo pasé muy bien riéndome durante todo esto. Pero es interesante dónde te ríes aquí, dónde nos permites reírnos y luego cuándo lo detienes", observó Spielberg.

Durante su conversación, los cineastas también compartieron anécdotas sobre trabajar con DiCaprio, a quien Spielberg dirigió en Atrápame si puedes, y su meticulosidad en el set. El director de Una batalla tras otra añadió una peculiaridad creativa del actor: "Leo tiene algo genial. Te venderá una idea diciendo que es una idea terrible y la vas a odiar, y luego procede a contarte una idea realmente fantástica". Spielberg corroboró la costumbre: "Siempre hace eso".

El encuentro también subrayó la larga relación pendiente de DiCaprio con Anderson. El actor llevaba décadas queriendo colaborar con él, pero tuvo que rechazar Boogie Nights (1997) porque ya estaba comprometido con Titanic. Años después, DiCaprio ha calificado haber dejado pasar aquella película como su "mayor arrepentimiento", un deseo postergado que ahora cristaliza.

Una batalla tras otra es la primera película de Anderson, que también firma el guion y produce, desde Licorice Pizza. La cinta está basada libremente en la novela de Thomas Pynchon Vineland, una obra publicada en 1990 sobre los movimientos radicales de los años sesenta y sigue a un ex revolucionario en busca de su hija. Además de con DiCaprio, el elenco del filme cuenta con Sean Penn, Regina Hall, Teyana Taylor, Chase Infiniti, Wood Harris, Alana Haim y Benicio del Toro, entre otros.