Dean Cain, el Superman de Lois y Clarke, se une a ICE para participar en las redadas de Trump contra migrantes

MADRID, 7 Ago. (CulturaOcio) -

Dean Cain, actor que dio vida a Superman en la serie Lois y Clark, ha anunciado su intención de unirse al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) y ha invitado a otros a seguir su ejemplo. El intérprete se ha mostrado de acuerdo con las agresivas políticas de migración de Donald Trump y sostiene estar haciendo "lo correcto".

"Ayer publiqué un vídeo de reclutamiento. En realidad, soy ayudante del sheriff jurado y agente de policía de reserva. No formaba parte del ICE, pero una vez que lo publiqué y tú lo mencionaste brevemente en tu programa, se volvió viral", explicó Cain en declaraciones al presentador de Fox News Jesse Watters. "Así que ahora he hablado con algunos funcionarios del ICE y voy a tomar posesión como agente del ICE lo antes posible", añadió.

En ese vídeo de reclutamiento, el intérprete animaba a la gente a unirse a la agencia federal que, tras una considerable inyección de fondos aprobada por el Congreso a principios de verano, podrá contratar a 10.000 empleados adicionales, algo para lo que ya se han postulado unas 80.000 personas, según el canal de televisión estadounidense.

"Desde que el presidente Trump asumió el cargo, el ICE ha arrestado a cientos de miles de delincuentes", expresaba el actor en sus redes sociales, definiendo a los detenidos como "lo peor de lo peor". Caine remarcaba además que, aparte de la labor de "defender la patria", ser parte de la agencia federal también conlleva beneficios económicos varios.

JOIN ICE!!

We need your help to protect 🇺🇸 pic.twitter.com/cXcUaDcDhY — Dean Cain (@RealDeanCain) August 5, 2025

"Estoy dando un paso al frente", señaló el actor en Fox News, expresando además su deseo de que "muchos otros exoficiales y exagentes del ICE den también un paso adelante y podamos alcanzar inmediatamente los objetivos de reclutamiento y ayudar a proteger este país". "Este país se construyó gracias a patriotas que dieron un paso al frente, independientemente de si era popular o no, e hicieron lo correcto. Creo sinceramente que esto es lo correcto", aseguró.

"Tenemos un sistema de inmigración que no funciona. El Congreso tiene que arreglarlo, pero mientras tanto, el presidente Trump se presentó a las elecciones con esta promesa. Está cumpliendo con ella. Esto es lo que la gente votó. Es lo que yo voté, y él lo va a llevar a cabo, y yo haré mi parte para ayudar a que así sea", argumentó Cain.

Puesto que el propio protagonista de Lois y Clark: Las nuevas aventuras de Superman desciende de inmigrantes japoneses, muchos no han dudado en criticar su postura respecto a las políticas de Trump. "Mi familia fue internada en el campo de internamiento de Minidoka, en Idaho. Fue una injusticia horrible, pero no creo que merezca ningún tipo de reparación", valoró el intérprete en declaraciones a Variety, abordando sus raíces.

Por otro lado, cabe recordar que el antiguo Superman se ha mostrado especialmente contrario a la nueva versión del superhéroe encarnada por David Corenswet, tildando a la cinta de James Gunn de "woke" y explicando que vincularla con la cuestión migratoria "es un error".