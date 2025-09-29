El artista Gabriel Moreno crea un póster para Una batalla tras otra

MADRID, 29 Sep. (CulturaOcio) -

El artista español Gabriel Moreno ha creado una versión del cartel de Una batalla tras otra, la nueva película escrita, dirigida y producida por Paul Thomas Anderson. El filme, protagonizado por Leonardo DiCaprio, ya ha aterrizado en las salas de cine.

El póster, que ha podido verse expuesto esta semana durante el Festival de Cine de San Sebastián, consiste en un retrato realizado íntegramente con lápiz de color y grafito de la actriz Chase Infiniti, que en la película da vida a Willa, la hija del personaje de DiCaprio.

En lo nuevo del director de Boogie Nights, Magnolia o Pozos de ambición, Leonardo DiCaprio encarna a un exrevolucionario que, tras años de inactividad, vuelve a la acción cuando su hija es capturada por un antiguo enemigo, encarnado por Sean Penn.

Una batalla tras otra es la primera película de Anderson, que también firma el guion y produce, desde Licorice Pizza. La cinta está basada libremente en la novela de Thomas Pynchon Vineland, una obra publicada en 1990 sobre los movimientos radicales de los años sesenta y sigue a un exrevolucionario en busca de su hija.

Completan el elenco del filme, junto a DiCaprio, Infinity y Penn, Benicio del Toro, Teyana Taylor, Wood Harris y Alana Haim, entre otros. La película llegó a las salas este viernes 26 de septiembre y, por el momento, lleva recaudados 48,5 millones de dólares a nivel mundial en tal solo tres días.

"Bob (DiCaprio), un revolucionario fracasado, vive en un estado de paranoia por culpa de los efectos de las drogas, sobreviviendo de forma aislada con su enérgica e independiente hija, Willa (Infiniti). Cuando su malvado némesis (Penn) reaparece después de 16 años, ella desaparece. Bob lucha por encontrarla, mientras padre e hija luchan contra las consecuencias de su pasado", reza la sinopsis del filme.