Barbra Streisand no acudirá a recibir la Palma de Oro de Honor del Festival de Cannes por una lesión - CONTACTO

MADRID, 18 May. (CulturaOcio) -

Barbra Streisand ha revelado que finalmente no podrá asistir a la ceremonia de clausura del Festival de Cannes, que se celebrará el próximo 23 de mayo. La actriz, cantante, directora y guionista iba a recoger en persona su Palma de Oro honorífica pero una lesión de rodilla ha impedido el viaje.

"Por recomendación de mis médicos, mientras sigo recuperándome de una lesión de rodilla, lamentablemente no podré asistir al Festival de Cannes este año", declaró Streisand a través de un comunicado, según recoge Variety. "Pero me siento profundamente honrada de recibir la Palma de Oro honorífica y tenía muchas ganas de celebrar las extraordinarias películas de la 79.ª edición", remarcó.

"También tenía muchas ganas de pasar tiempo con compañeros a los que admiro tanto y, por supuesto, de volver a Francia, un lugar que siempre me ha encantado", añadió la artista. Streisand lamentó "no estar allí en persona" pero quiso expresar su "más sincera enhorabuena a todos los cineastas de todo el mundo cuyo extraordinario talento y visión creativa se celebran este año". "Mi más sincero agradecimiento al Festival y a todos los que siguen apoyando y defendiendo el arte del cine", expresó.

Aunque Streisand no acudirá en persona, el festival seguirá rindiéndole homenaje y celebrando su trayectoria en la ceremonia de clausura del próximo 23 de mayo y le ha enviado a la artista sus mejores deseos. "Iris Knobloch, Thierry Frémaux y todo el equipo del festival envían a Barbra Streisand sus más sinceros deseos de una pronta recuperación", expresó el festival en un comunicado de prensa.

LOS OTROS DOS GANADORES DE LA PALMA DE ORO DE HONOR

Junto a Streisand, este año el Festival de Cannes ha concedido la Palma de Oro honorífica a Peter Jackson, que la recogía en la ceremonia de apertura, y a John Travolta, que la recibió por sorpresa (cabe recordar que, a diferencia de Streisand y Jackson, no había sido anunciado con anterioridad).

El actor de Grease estrenaba su ópera prima como director, Ven a volar conmigo y fue antes de su proyección que se le entregó el galardón. "Esto va más allá del Oscar", expresó Travolta al recibir el premio. "No me lo puedo creer. Es lo último que me esperaba", aseguró entre lágrimas.