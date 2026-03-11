Barbra Streisand recibirá la Palma de Oro de Honor del Festival de Cannes - CONTACTO

MADRID, 11 Mar. (CulturaOcio) -

Barbra Streisand recibirá la Palma de Oro honorífica en la 79.ª edición del Festival de Cannes. La actriz, cantante, directora y guionista recibirá el galardón en reconocimiento a toda su trayectoria en la gala que se celebrará el próximo 23 de mayo. Streisand se suma así a Peter Jackson, que también recogerá el premio de honor en la próxima edición del festival de cine francés.

Será la primera vez que Streisand, una de las pocas artistas que forma parte del club de los EGOT (un acrónimo que se refiere a los ganadores de los cuatro principales premios de la industria del entretenimiento: Emmy, Grammy, Oscar y Tony) acuda a la Croisette, cuya próxima edición arrancará el 12 de mayo con el coreano Park Chan-wook como presidente del jurado.

"Barbra Streisand ha alcanzado la cima de la industria del entretenimiento como nadie antes que ella. Pero este asombroso récord palidece en comparación con su influencia en la cultura pop de la segunda mitad del siglo XX", destaca el festival en un comunciado recogido por CulturaOcio.

"Con orgullo y profunda humildad me siento honrada de unirme al grupo de artistas anteriormente galardonados con la Palma de Oro honorífica, cuyo trabajo me ha inspirado durante mucho tiempo", declaró Streisand, que también hace alusión a convulsa situación política internacional actual.

"En estos tiempos difíciles, las películas tienen la capacidad de abrir nuestros corazones y nuestras mentes a historias que reflejan nuestra humanidad compartida y a puntos de vista que nos recuerdan tanto nuestra fragilidad como nuestra resiliencia. El cine trasciende las fronteras y la política y reafirma el poder de la imaginación para dar forma a un mundo más compasivo", señala.

"Barbra Streisand es la síntesis legendaria entre Broadway y Hollywood, entre el escenario del music hall y la gran pantalla. Escucharla cantar y verla actuar forma parte de nuestros mejores años", señala Thierry Frémaux, director del festival.

STREISAND, GANADORA DE DOS OSCAR

Ganadora de dos Premios Oscar, a mejor actriz por Funny Girl (1968) y a mejor canción original por Evergreen, el tema de Ha nacido una estrella, Streisand también ha sido galardonada con 11 Globos de Oro, incluyendo una nominación a mejor dirección por Yentl (1983), siendo la primera directora en obtener este honor. Su carrera musical abarca 37 álbumes de estudio y 13 bandas sonoras de películas, con 10 premios Grammy y álbumes número uno durante seis décadas consecutivas.

Además de recordar otros títulos destacados de su filmografía, como -¡Hello, Dolly! (1969), Tal como éramos (1973) El príncipe de las mareas (1991), El espejo tiene dos caras (1996) o sus apariciones en la saga cómica Los padres de él, el festival también destaca la labor filantrópica de Streisand, entre la que se incluyen el Centro Cardiológico para Mujeres Barbra Streisand del Instituto Cardiológico Cedars-Sinai y el apoyo de la Fundación Streisand a la igualdad de género y de las minorías, los derechos LGBTQ+, las cuestiones medioambientales, la investigación médica y la educación artística para niños desfavorecidos.

Entre los anteriores galardonados con la Palma de Oro honorífica se encuentran Agnès Varda, Marco Bellocchio, Jodie Foster, Meryl Streep, Robert De Niro, George Lucas, Tom Cruise o el mencionado Peter Jackson.