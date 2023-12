Barbenheimer en los Globos de Oro 2024: Lista completa de nominados en cine

MADRID, 11 Dic. (CulturaOcio) -

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) ya ha anunciado las nominaciones para la 81.ª edición de los Globos de Oro. Los galardones, que premian lo mejor del año del cine y la televisión, vuelven en 2024 con algunas novedades en las categorías cinematográficas y con Barbie como gran favorita.

La cinta dirigida por Greta Gerwig encabeza la lista con nueve candidaturas, incluyendo mejor película de comedia o musical, mejor directora y mejor actriz de comedia o musical para Margot Robbie.

Le sigue de cerca Oppenheimer de Christopher Nolan, que opta a ocho reconocimientos, incluyendo mejor película, mejor actor en una película de drama para Cillian Murphy, mejor actor de reparto en una película de drama para Robert Downey Jr. y mejor actriz de reparto en una película de drama para Emily Blunt. Pobres criaturas de Yorgos Lanthimos y Los asesinos de la luna de Martin Scorsese han empatado con siete candidaturas.

Fueron el cómico Cedric the Entertainer y el actor Wilmer Valderrama los encargados de anunciar las nominaciones, acompañando a Helen Hoehne, presidenta de la HFPA.

En la edición de 2024, los Globos de Oro cuentan con una nueva categoría cinematográfica al mejor blockbuster. Para optar a este reconocimiento, el largometraje debe haber recaudado al menos 100 milones de dólares en Estados Unidos y 150 millones de dólares a nivel mundial.

Considerados durante décadas como la antesala de los Oscar y los premios más mediáticos de Hollywood detrás de los galardones que entrega la Academia, tras diversas polémicas y escándalos, los Globos de Oro recibieron un duro revés en 2021, cuando Los Angeles Times desveló que la organización no incluía ningún miembro negro, además de haber llevado a cabo "conductas poco éticas y prácticas financieras sospechosas".

La controversia dio pie a la cancelación de la emisión de los Globos de Oro 2022 que el pasado año regresaron a televisión en una gala que conducida por el cómico Jerrod Carmichael y que no cumplió las expectativas y contó con ausencias notables por parte de algunas estrellas se negaron a acudir a la ceremonia.

La 81.ª gala de entrega Los Globos de Oro se celebrará el domingo 7 de enero de 2024 en el hotel The Beverly Hilton de Beverly Hills, California, escenario habitual los premios, y que, en Estados Unidos, será emitida por la cadena CBS y también podrá seguirse en directo en streaming a través de la plataforma Paramount+.

Esta es la lista completa de nominados en categorías de cine de los Globos de Oro 2024:

MEJOR PELÍCULA - DRAMA

'Anatomía de una caída', de Justine Triet

'Los asesinos de la luna', de Martin Scorsese

'Maestro', de Bradley Cooper

'Oppenheimer', de Christopher Nolan

'Vidas pasadas', de Celine Song

'La zona de interés', de Jonathan Glazer

MEJOR PELÍCULA - COMEDIA/MUSICAL

'Air', de Ben Affleck

'American Fiction', de Cord Jefferson

'Barbie', de Greta Gerwig

'Los que se quedan', de Alexander Payne

'Secretos de un escándalo', de Todd Haynes

'Pobres criaturas', de Yorgos Lanthimos

MEJOR DIRECCIÓN

Bradley Cooper ('Maestro')

Greta Gerwig ('Barbie')

Yorgos Lanthimos ('Pobres criaturas')

Christopher Nolan ('Oppenheimer')

Martin Scorsese ('Los asesinos de la luna')

Celine Song ('Vidas pasadas')

MEJOR ACTOR (DRAMA)

Bradley Cooper por 'Maestro'

Leonardo DiCaprio por 'Los asesinos de la luna'

Colman Domingo por 'Rustin'

Barry Keoghan por 'Saltburn'

Cillian Murphy por 'Oppenheimer'

Andrew Scott por 'Desconocidos'

MEJOR ACTOR (COMEDIA O MUSICAL)

Nicolas Cage por 'Dream Scenario'

Timothée Chalamet por 'Wonka'

Matt Damon por 'Air'

Paul Giamatti por 'Los que se quedan'

Joaquin Phoenix por 'Beau tiene miedo'

Jeffrey Wright por 'American Fiction'

MEJOR ACTRIZ (COMEDIA O MUSICAL)

Fantasia Barrino por 'El color púrpura'

Jennifer Lawrence por 'Sin malos rollos'

Natalie Portman por 'Secretos de un escándalo'

Alma Pöysti por 'Fallen Leaves'

Margot Robbie por 'Barbie'

Emma Stone por 'Pobres criaturas'

MEJOR ACTRIZ (DRAMA)

Annette Bening por 'Nyad'

Lily Gladstone por 'Los asesinos de la luna'

Sandra Hüller por 'Anatomía de una caída'

Greta Lee por 'Vidas pasadas'

Carey Mulligan por 'Maestro'

Cailee Spaney por 'Priscilla'

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Willem Dafoe por 'Pobres criaturas'

Robert De Niro por 'Los asesinos de la luna'

Robert Downey Jr. por 'Oppenheimer'

Ryan Gosling por 'Barbie'

Charles Melton por 'Secretos de un escándalo'

Mark Ruffalo por 'Pobres criaturas'

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Emily Blunt por 'Oppenheimer'

Danielle Brooks por 'El color púrpura'

Jodie Foster por 'Nyad'

Julianne Moore por 'Secretos de un escándalo'

Rosamund Pike por 'Saltburn'

Da'vine Joy Randolph por 'Los que se quedan'

MEJOR GUION

'Barbie' (Greta Gerwig, Noah Baumbach)

'Pobres criaturas' (Tony McNamara)

'Oppenheimer' (Christopher Nolan)

'Los asesinos de la luna' (Eric Roth, Martin Scorsese)

'Vidas pasadas' (Celine Song)

'Anatomía de una caída' (Justine Triet, Arthur Harari)

MEJOR PELÍCULA EN HABLA NO INGLESA

'Anatomía de una caída'

'Fallen Leaves'

'Yo, capitán'

'Vidas pasadas'

'La sociedad de la nieve'

'La zona de interés'

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

'Elemental'

'Spider-Man: Cruzando el Multiverso'

'El chico y la garza'

'Super Mario Bros: La película'

'Suzume'

'Wish: El poder de los deseos'

MEJOR BLOCKBUSTER

'Barbie'

'John Wick 4'

'Misión imposible: Sentencia mortal - Parte 1'

'Oppenheimer'

'Spider-Man: Cruzando el Multiverso'

'Super Mario Bros: La película'

'Taylor Swift: The Eras Tour'

'Guardianes de la galaxia Vol. 3'

MEJOR BANDA SONORA ORIGINAL

Jerskin Fendrix por 'Pobres criaturas'

Ludwig Göransson por 'Oppenheimer'

Joe Hisaishi por 'El chico y la garza'

Mica levi por 'La zona de interés'

Daniel Pemberton por 'Spider-Man: Cruzando el Multiverso'

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

'Addicted to Romance' ('Llegó a mí')

'Dance the Night' ('Barbie')

'I'm Just Ken' ('Barbie')

'Peaches' 'Super Mario Bros: La película'

'Road to Freedom' ('Rustin')

'What Was I Made For?' ('Barbie')