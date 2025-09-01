'Back To Hogwarts': Los Seguidores De Harry Potter Celebran La Vuelta Al Cole Con Un Evento Fan En Madrid

MADRID, 1 Sep. (CulturaOcio) -

La saga de Harry Potter será adaptada por primera vez en forma de serie gracias a la ficción que prepara HBO y que ya está en plena filmación. Mientras tanto, los seguidores de la franquicia se han reunido un año más para celebrar 'Back to Hogwarts', un evento fan que este año ha llegado a Madrid. Además, la cita ha contado con la presencia de los actores de doblaje al español de Harry, Ron y Hermione en la saga cinematográfica.

El evento ha tenido lugar en el Museo del Ferrocarril de Madrid, un enclave que ofrecía la ambientación perfecta para que los fans pudieran meterse de lleno en el universo de Harry Potter, concretamente en el momento de la saga en el que los protagonistas parten en el expreso de Hogwarts desde el mágico Andén 9 y 3/4.

'Back to Hogwarts' reúne a miles de fans de Harry Potter alrededor del mundo cada 1 de septiembre. Se trata de una fecha simbólica que marca el inicio del curso escolar en la escuela de magia. Así, el momento clave del evento fue la cuenta atrás a las 11:00, hora en la que el expreso de Hogwarts parte desde el Andén 9 y 3/4 cada año en la saga.

El evento contó con la presencia de los dobladores que pusieron voz al trío protagonista en las películas. Axel Amigo, David Carrillo y Laura Pastor fueron durante años la voz en español de Daniel Radcliffe, Rupert Grint y Emma Watson, respectivamente. Momentos antes de la cuenta atrás, los tres se subieron al escenario para interactuar con los fans y compartir algunas anécdotas.

"Recuerdo como si fuera ayer bajar por las escaleritas del estudio y decirle a mi madre: 'Voy a por Harry'", recuerda durante la presentación en la que estuvo presente CulturaOcio.com, Amigo, que fue la voz en español del protagonista de la franquicia en las ocho películas de la saga.

"Como actor también suma más al desafío el poder ponerte en el papel de Harry Potter, que está mirando un palo que más tarde será Dobby", relata Amigo, rememorando cómo la fase de doblaje tenía lugar antes de que se añadieran los efectos especiales a las cintas. Algo que, apunta Pastor, hacía que pareciera que estaban trabajando en una "película normal", pero que todo cambiaba cuando veía el filme terminado con todos los efectos.

"Para mí, era la ilusión de toda mi vida. No os lo podéis ni imaginar", confiesa Pastor, que asegura que lloraba y se emocionaba mucho cuando oía su voz en las películas. La intérprete tomó el relevo de Michelle Jenner como dobladora de Hermione en la quinta película de la saga, Harry Potter y la orden del Fénix.

Por su parte, Carrillo rememora que para él fue una sorpresa descubrir el efecto que su personaje tenía en los espectadores. "Yo no supe lo que era Ronald Weasley hasta que no fui al estreno y oí las risas del público, cómo vibraban con el personaje", relata Carrillo, que dio voz a Ron desde la tercera película.

EL MUNDO MÁGICO, AHORA EN SERIE

Respecto a la serie que prepara HBO, los intérpretes afirmaron que aún no saben si estarán involucrados en el proyecto. "A mí me haría muchísima ilusión poder hacer algo, aunque sea mínimo, un guiño o lo que sea", expresa Pastor en declaraciones a Europa Press. "Ahora tenemos otra edad, podemos poner la voz más grave...", añadió la intérprete, afirmando que estaría dispuesta a poner voz a otro personaje como un guiño a las películas. "Queremos y nos encantaría", sentencia Carrillo.

La serie de Harry Potter se encuentra actualmente en plena producción, con su rodaje ya en marcha en los estudios Warner Bros. en Leavesden, Londres. La ficción, que tiene previsto su estreno en HBO Max en algún punto de 2027, constará de siete temporadas, una por cada volumen de la saga literaria de J.K. Rowling. Los jóvenes actores Dominic McLaughlin, Alastair Stout y Arabella Stanton serán los nuevos rostros de Harry, Ron y Hermione, respectivamente.