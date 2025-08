Este personaje de Avatar 3: Fuego y ceniza será clave para el resto de la saga

MADRID, 2 Ago. (CulturaOcio) -

Avatar: Fuego y ceniza, que llegará a los cines el próximo 19 de diciembre, ya ha lanzado su primer tráiler. En todo caso, James Cameron, responsable de la hipertaquillera saga cinematográfica, ha ofrecido detalles más allá del adelanto, revelando que la película presentará a un personaje y una tribu clave para las próximas entregas.

"Van a estar durante todo el ciclo de la 3, 4 y 5", expresó Cameron en una entrevista concedida a Empire, hablando sobre la tribu del viento, también llamada Wind Traders o clan Tlalim. "Siguen siendo 100% Na'vi, pero no son específicos de un lugar, lo cual es diferente porque la mayoría de los pueblos indígenas están muy arraigados a su sentido del lugar", señaló.

De la misma manera que la aparición de la tribu del viento no se limitará a los eventos de Avatar: Fuego y ceniza, Cameron explicó que su líder, Peylak (David Thewlis) es un personaje con el que jugar "a largo plazo". "[Fue] lo mismo con el personaje de Kate y los de Cliff Curtis [Ronal y Tonowari] en la última película", expuso, comparando a Peylak con ciertos personajes presentados en Avatar: El sentido del agua que llegaron para quedarse.

El aspecto del líder de los Wind Traders ya fue desvelado el pasado mes de febrero en un arte conceptual, y aunque el personaje no aparece en el reciente tráiler, el mencionado medio estadounidense ha compartido un vistazo exclusivo del mismo.

