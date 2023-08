El astrofísico Neil deGrasse Tyson ubica Barbieland en el mapa del mundo real usando la ciencia

MADRID, 14 Ago. (CulturaOcio) -

Neil deGrasse Tyson, reputado astrofísico y divulgador científico, ha mostrado siempre una particular devoción por la industria audiovisual. Ahora, el presentador de Cosmos: A Space-Time Odyssey no ha dudado en comentar acerca del último gran fenómeno cinematográfico, Barbie. El cosmólogo ha logrado descubrir la localización exacta de Barbielandia en el mapamundi.

A través de las redes sociales, Tyson reconoció que ya había visto la película. Y, tras fijarse en algunos detalles concretos, había sido capaz de encontrar el lugar en el que viven las Barbies, los Kens y el resto de personajes del mundo de Mattel.

"En Barbie, la orientación de la luna sitúa el mundo de Barbie entre los 20 y los 40 grados de latitud norte en la Tierra. Las palmeras restringen aún más la latitud entre 20 y 30 grados. El sol y la luna salían y se ponían sobre el océano. Si es en EE. UU., Barbielandia estaría en algún punto de los Cayos de la Florida", manifestaba en un tuit.

