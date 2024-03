Así resolverá Avatar 3 uno de los mayores errores de la franquicia

MADRID, 23 Mar. (CulturaOcio) -

Avatar 3 llegará a los cines el 19 de diciembre de 2025. Jack Champion es uno de los actores que participará en la cinta, y el intérprete ha concedido una entrevista en la que ha revelado uno de los cambios que incorporará la tercera entrega de la saga.

"Me sorprendió mucho Avatar 3. Simplemente gira bruscamente a la izquierda, y eso no es malo. Crees que sabes hacia dónde va, pero luego llega una bola de demolición", declaró a The Hollywood Reporter. "Entonces piensas: 'Oh, vaya, nunca pensé que eso iba a suceder'. También ves más regiones de Pandora y te presentan más culturas. Así que creo que es incluso mejor que Avatar 2. En conjunto, mejorará", añadió.

James Cameron no suele recurrir a los giros de guion en sus películas, algo que parece que cambiará en Avatar 3. Hasta ahora, Cameron ha hecho que sus películas presenten giros cuando sea necesario, evitando que un plot twist arbitrario pueda poner en peligro una buena narración.

Sin embargo, como demostró el final de Avatar: El sentido del agua, a veces un buen giro es parte de una buena historia. Desde los primeros momentos de la secuela, quedó claro que los hermanos Neteyam y Lo'ak estaban enfrentados. Dado que Neteyam era el más sensato, su supervivencia parecía poco probable y, de hecho, murió durante la batalla final de la secuela. Pero el final tenía una sorpresa: que Spider salvara a su padre Quaritch de morir ahogado, a pesar de estar enfrentados, fue un verdadero shock.

Sin embargo, las películas de Avatar rara vez se basan en este tipo de giros, y se podría decir que las dos primeras entregas son bastante predecibles, un error que abordará Avatar 3, a juzgar por las declaraciones de Champion.

Los comentarios de Champion podrían implicar que un personaje importante morirá. Este es exactamente el tipo de sorpresa que Avatar 3 necesita para revitalizar la franquicia. Si Avatar 3 puede sorprender de verdad a los espectadores, la saga finalmente contará con una narración tan sofisticada como sus innovadores efectos visuales. Hay cierto encanto en la simplicidad de las historias de Avatar y Avatar: El sentido del agua, pero la franquicia corre el riesgo de volverse repetitiva si no se modifica esta fórmula.

La muerte de Jake podría encajar en Avatar 3, ya que el personaje ha sido un líder de la resistencia durante mucho tiempo y en algún momento necesitará pasar este papel a la próxima generación. Sin embargo, dado que Champion interpreta al hijo de Quaritch y al posible interés amoroso de Kiri, Spider, el giro podría estar más estrechamente vinculado con su papel. Otra teoría de los fans sostiene que Quaritch, anteriormente villano, luchará del lado de los Na'vi en Avatar 3.