Dos nuevas especies confirmadas para Avatar 3

MADRID, 5 Oct. (CulturaOcio) -

Avatar: El sentido del agua amplió el mundo de Pandora a través de los biomas marinos. James Cameron decidió dar el salto de los bosques a los océanos, lo que introdujo nuevos paisajes y una biodiversidad que no se había visto hasta entonces ni en la cinta original ni en los videojuegos y materiales relacionados con la franquicia. Ahora, se han confirmado dos especies más.

A través de la cuenta oficial de Twitter de Avatar, se compartieron una serie de infografías sobre la Akula, la gigantesca criatura marina que ataca a Lo'ak en su primera incursión en mar abierto. Junto a las imágenes, aparecen unos textos sobre ella, donde se detallan los nombres de esas nuevas especies.

The Akula is one of Pandora's most deadly marine predators 🌊



The RC Akula from @mcfarlanetoys is available now: https://t.co/r14yetVPNc pic.twitter.com/1QPf4tOFn6