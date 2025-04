Así es el primer tráiler de Deliver Me From Nowhere con Jeremy Allen White como Bruce Springsteen

Así es el primer tráiler de Deliver Me From Nowhere con Jeremy Allen White como Bruce Springsteen - DISNEY/JESSE GRANT

MADRID, 4 Abr. (CulturaOcio) -

Las Vegas ha acogido la CinemaCon, donde los asistentes han podido ver adelantos de esperados títulos como Wicked: For Good, Misión imposible: Sentencia final, Superman o Avatar: Fuego y Ceniza. Y otro de los largometrajes que ha pasado por el evento es Deliver Me From Nowhere, biopic de Bruce Springsteen que cuenta con Jeremy Allen White como protagonista.

Deliver Me From Nowhere narrará cómo fue la grabación del álbum Nebraska. El tráiler presentado en la CinemaCon muestra a Springsteen en un concesionario en Nueva Jersey, probando un Chevy 305. "Sé quién eres", le dice el vendedor.

El clip también presenta a Jeremy Strong como Jon Landau, mánager y confidente de Springsteen. Otra secuencia muestra al joven Springsteen, así como a su padre, interpretado por Stephen Graham. "Cuando Bruce era niño, tenía un agujero en el suelo de su habitación. Un suelo que se supone que debe ser firme, sobre el que se supone que uno puede sostenerse... Bruce no tenía eso. Bruce es un reparador. Lo que está haciendo con este álbum es reparar ese agujero en su suelo. Reparar ese agujero en sí mismo. Y cuando termine con eso, va a reparar el mundo entero", dice Landau en el adelanto. El tráiler cierra con una interpretación en vivo de Born to Run, unas de las canciones más icónicas de Springsteen.

White presentó a los asistentes de la CinemaCon el adelanto y destacó que rodar el filme fue "increíble, desafiante, un sueño hecho realidad", agregando: "Me siento realmente afortunado. Todos contábamos con la bendición de Bruce para esta película. La película cuenta la historia de un momento crucial: Bruce lucha por reconciliar las presiones del éxito con su pasado".

La película es una adaptación de Deliver Me From Nowhere: The Making of Bruce Springsteen's Nebraska, libro de Warren Zanes. Además de dirigir, Scott Cooper es también el autor del guion. El reparto también cuenta con Odessa Young, Paul Walter Hauser, Gaby Hoffmann, Johnny Cannizzaro, Harrison Gilbertson, Marc Maron, David Krumholtz y Chris Jaymes. Deliver Me From Nowhere llegará a los cines a finales de 2025.