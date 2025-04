MADRID, 4 Abr. (CulturaOcio) -

Avatar: Fuego y ceniza, la tercera entrega de la saga de James Cameron, llegará a los cines el 19 de diciembre. Los asistentes de la CinemaCon ya han tenido la posibilidad de ver su primer tráiler, en una proyección exclusiva en el marco de la presentación de Disney, en la que destacó la presencia de los Na'vi de fuego, el malvado nuevo clan que personifica el lado "más oscuro y peligroso" de Pandora.

Aunque no se sabe cuándo estará disponible para el público, ciertos detalles del adelanto han trascendido más allá de la convención. Así, según revela ScreenRant, el vídeo comienza con los Na'vi volando sobre el agua y junto a la tribu del viento, los Wind Traders o clan Tlalim, que surcan los cielos con unas enormes naves flotantes tiradas por criaturas similares a ballenas.

Ambos grupos son repentinamente atacados por los Mangkwan, los Na'vi de fuego, que enseguida demuestran lo mortíferos y crueles que pueden llegar a ser.

Otras escenas del tráiler muestran a la hostil tribu de Na'vi controlando su elemento, así como a su líder, Varang que estará encarnada por la actriz española Oona Chaplin espetándole a Kiri que su diosa no tiene poder allí.

Por otro lado, el adelanto también incluye breves vistazos a Jake Sully, que le dice a su amada Neytiri que no pueden vivir con ese odio, en referencia al trágico final de Avatar 2, que terminó con la muerte de uno de sus hijos, y de Quaritch, que aparece con la cara pintada de rojo como la tribu del fuego sugiriendo así una temible alianza.

Fue la actriz Zoe Saldaña quien subió al escenario para presentar el nuevo metraje de la cinta, que los fans pudieron disfrutar con gafas 3D. "Los Wind Traders son un clan pacífico y nómada que viaja por el aire, y el Pueblo de la Ceniza son antiguos Na'vi que han abandonado Eywa", explicó la intérprete, ofreciendo así un poco más de contexto sobre el adelanto, tal y como recoge Variety.

