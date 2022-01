Así luce Willem Dafoe como el perturbado Joker del Batman de Robert Pattinson... en este genial fan-art

MADRID, 8 Ene. (CulturaOcio) -

Aunque será el Enigma de Paul Dano el que se enfrente al Caballero Oscuro de Robert Pattinson en 'The Batman', son muchos los fans que desean que el nuevo Bruce Wayne se enfrente a quien se considera su más temible archienemigo, el Joker. Y la comunidad de seguidores ya ha encontrado al candidato ideal para ello: Willem Dafoe.

Gracias a la habilidad artística de los fans, es posible ver cómo luciría un actor metido en la piel del personaje. Y es que el protagonista de 'La sombra del vampiro' y 'The Florida Project' sería el Joker ideal para los seguidores. Ha sidp César, el artista de la cuenta de Instagram de Elilusionista.cl, el que ha compartido un fan-art con Dafoe convertido en la némesis de Bruce Wayne.

La elección del fan-art no es casual, pues Dafoe ya compartió cartel con Pattinson en la hipnótica 'El faro'. Aunque sea un sueño muy buscado por los fans, parece poco probable que vaya a cumplirse, a pesar de ser el actor de 'Platoon' uno de los eternos candidatos al papel, especialmente tras ser el Duende Verde en la saga 'Spider-Man', siendo su presencia en la reciente 'Spider-Man: No Way Home' uno de los principales puntos fuertes de la cinta.

Aunque Dafoe no vaya a ser el Joker del Batman de Robert Pattinson, sigue vacante el puesto, aunque en agosto de 2020 se rumoreó que Barry Keoghan, quien interpreta a Stanley Merkel, asistente del comisario Gordon en la policía de Gotham, realmente fichó para dar vida al Príncipe Payaso del Crimen. Aunque, para ver si ese rumor es cierto, toca esperar al 4 de marzo, que será cuando The Batman, la versión del Caballero Oscuro de Matt Reeves, llegará a las salas.